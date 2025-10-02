Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών έμαθε τους αντιπάλους της για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο στο Φουντσάλ, και η κλήρωση κρίνεται αρκετά ευνοϊκή για τις πρωταθλήτριες κόσμου.

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών έμαθε τους αντιπάλους της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Φουντσάλ της Μαδέιρα από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου.

Η κλήρωση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου από την European Aquatics και την οργανωτική επιτροπή στο πορτογαλικό νησί, έφερε την Ελλάδα αντιμέτωπη στον όμιλο με τη Γαλλία (Β΄ γκρουπ δυναμικότητας), τη Γερμανία (Γ΄ γκρουπ) και τη Σλοβακία (Δ΄ γκρουπ). Πρόκειται για μια βατή κλήρωση, καθώς οι «γαλανόλευκες» είναι το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη, μπαίνει στη διοργάνωση με ξεκάθαρο στόχο, να φτάσει για πρώτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης. Η Ελλάδα έχει σταθερή παρουσία στην οκτάδα από το 1989, με τέσσερα αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο στη συλλογή της, ενώ πέρυσι κατέκτησε το χάλκινο στο Αϊντχόφεν, εξασφαλίζοντας και την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Οι όμιλοι από την κλήρωση:

Όμιλος A

Ελλάδα

Γαλλία

Σλοβακία

Γερμανία

Όμιλος B

Ουγγαρία

Ρουμανία

Ισπανία

Πορτογαλία

Όμιλος C

Ιταλία

Σερβία

Κροατία

Τουρκία

Όμιλος D