Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα από την Ποζίλιπο Νάπολι με 15-12 στην πρεμιέρα του Α' ομίλου της προκριματικής φάσης του Conference Cup στην Ουτρέχτη,

Ο ΠΑΟΚ άρχισε με ήττα από την Ποζίλιπο Νάπολι με 15-12 στην Ουτρέχτη, όπου φιλοξενείται ο Α' όμιλος της 1ης προκριματικής φάσης του Conference Cup.

Η Ποζίλιπο σε τρεις περιπτώσεις προηγήθηκε με δύο γκολ στο 1ο οκτάλεπτο (5-3) και ξέφυγε με 7-3 στα μέσα της β΄ περιόδου.

Ο ΠΑΟΚ πλησίασε στο 8-7 στις αρχές του 3ου οκταλέπτου, όμως η ιταλική ομάδα, με πρωταγωνιστή τον Ντανίλο Ράντοβιτς (πέντε γκολ) άνοιξε τη διαφορά (12-8, 13-9) και στο 4ο οκτάλεπτο τη συντήρησε, φθάνοντας στο τελικό 15-12.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Χόνβεντ νίκησε την UZSX Ουτρέχτης με 24-10. Το Σάββατο (8/11, 18:15) ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Ουτρέχτης.

Τα οκτάλεπτα: 3-5, 3-3, 3-5, 3-2

ΠΑΟΚ (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Βεκρής, Μπέγκο, Μανθογιάννης, Λεωνιδάκης, Κεχαλάρης 2, Τσολακούδης 1, Χονδροκούκης 2, Ντέλιτς 2, Μπιτσάκος 3, Γραμματικός 2, Ανδρικόπουλος, Σιορδίλης, Καραλής, Μαρινάγης