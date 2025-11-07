O Πανιώνιος υπέταξε τους «Λευκούς Καρχαρίες» στη Νέα Σμύρνη

Ο Πανιώνιος νίκησε τους «White Sharks» από τη Γερμανία με 19-10 στην πρεμιέρα των προκριματικών στο Conference Cup.

Ο Πανιώνιος άρχισε με μια άνετη επικράτηση τις υποχρεώσεις του στο Conference Cup, νικώντας τους «White Sharks» («Λευκούς Καρχαρίες») με 19-10 στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, όπου φιλοξενείται ο Β' Όμιλος της 1ης προκριματικής φάσης.

Η ελληνική ομάδα έχοντας τρεις παίκτες με τέσσερα γκολ (Γούνας, Αν. Μπιτσάκος) και Σπυθολέων Καρατζάς) δεν είχε προβλήματα απέναντι στην ομάδα που εδρεύει στο Ανόβερο, κάνοντας το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Το Σάββατο (8/11, 18:30) ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει την Τενερίφε, η ισπανική ομάδα στο εναρκτήριο ματς του ομίλου επικράτησε επ'ί της Μπούντβα από το Μαυροβούνιο με 19-18 στα πέναλτι.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 5-3, 5-2, 5-4

Πανιώνιος (Δήμου): Πόρτερ, Οδ. Καρατζάς 1, Κ. Μπιτσάκος, Σπ. Καρατζάς 4, Παπάκος 2, Σουζούκι 1, Ανδρ. Μπιτσάκος 4, Τακάτα 2, Μότσιας, Γούνας 4, Κούκουνας, Καπετανάκης 1, Μαυροβουνιώτης, Τρασάι.