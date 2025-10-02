Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής στον τελικό του Super Cup Ελλάδας γυναικών, επικρατώντας με 14-11 της Βουλιαγμένης για να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Με ένα εξαιρετικό παιχνίδι ξεκίνησε η σεζόν 2025-26 στο πόλο, με τον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη να χαρίζουν έναν θεαματικό τελικό Super Cup Ελλάδας γυναικών στον κόσμο που παρευρέθηκε στο Ρέστειο κολυμβητήριο. Νικητής της αναμέτρησης ήταν ο Ολυμπιακός με σκορ 14-11 και πρωταγωνίστριες τις Στεφανία Σάντα και Βασιλική Πλευρίτου.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να βρίσκει γρήγορο γκολ με την Μυριοκεφαλιτάκη και να παίρνει κεφάλι στο σκορ (0-1). Βέβαια, πολύ γρήγορα ήρθε η απάντηση από τη Βουλιαγμένη, η οποία με σερί 3-0 πήρε δύο γκολ απόσταση στο σκορ (3-1). Ένα δεύτερο γκολ της Μυριοκεφαλιτάκη έφερε τις «ερυθρόλευκες» σε απόσταση ενός γκολ (3-2), η οποία διατηρήθηκε έως το τέλος της πρώτης περιόδου (4-3).

Ο Ολυμπιακός βρήκε άμεσα το γκολ της ισοφάρισης στο δεύτερο οκτάλεπτο (4-4), ανατρέποντας στη συνέχεια το σκορ με τη Σάντα (4-5). Η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα, με τη Βουλιαγμένη να πραγματοποιεί σερί 2-0 και να παίρνει εκ νέου το προβάδισμα (6-5). Βέβαια, όπως στην πρώτη περίοδο, έτσι και στη δεύτερη ο Ολυμπιακός είπε την τελευταία λέξη ισοφαρίζοντας σε 7-7, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Με τον ίδιο ρυθμό συνεχίστηκε το δεύτερο ημίχρονο! Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν το σκορ, ωστόσο πάντα οι αθλήτριες έβρισκαν τον τρόπο να φέρουν τον τελικό στα ίσα. Με 4-4 επιμέρους, Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη έλυσαν τις διαφορές τους στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, όπου πήγαν ισόπαλες με σκορ 11-11.

Εκεί, για τις περυσινές κυπελλούχες Ελλάδας βγήκαν μπροστά οι Στεφανία Σάντα και Βασιλική Πλευρίτου. Η πρώτη με μία εκπληκτική κόντρα έδωσε απόσταση δύο γκολ στις «ερυθρόλευκες» και η δεύτερη με ένα τρομερό σουτ σε παίκτρια παραπάνω διαμόρφωσε το τελικό σκορ (14-11), σφραγίζοντας τον πρώτο τίτλο για τον Ολυμπιακό.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-4, 4-4, 0-3

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 1, Κρασσά, Τζούστρα 2, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 4, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάσεβιτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σταματοπούλου, Ελληνιάδη, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 1, Σιούτη 2, Μπίκου, Νίνου 1, Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Κραβαρίτη, Διρχαλίδου.

Δείτε την εκπομπή Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube