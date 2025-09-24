Η Βουλιαγμένη και ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσουν στο Ρέστειο Κολυμβητήριο το Σούπερ Καπ στην υδατοσφαίριση γυναικών.

Από το Ρέστειο Κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου και τον τελικό του Σούπερ Καπ γυναικών ανάμεσα στη Βουλιαγμένη και στον Ολυμπιακό, ανοίγει την Πέμπτη (2/10) η αγωνιστική περίοδος στην υδατοσφαίριση γυναικών.

Η πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη και ο Κυπελλούχος Ολυμπιακός θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στον τελικό του Σούπερ Καπ, που θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ.

Όπως διευκρίνισε η ΚΟΕ, η αλλαγή του τόπου διεξαγωγής, σε σχέση με το κολυμβητήριο Γλυφάδας που είχε οριστεί αρχικά, αποφασίστηκε κυρίως για λόγους μεγαλύτερης χωρητικότητας στις εξέδρες του κολυμβητηρίου του Παλαιού Φαλήρου, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας έγινε λόγω της γενικής απεργίας που έχει προκηρυχθεί για την Τετάρτη (1/10).