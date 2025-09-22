Την απόκτηση της Ιωάννας Σταματοπούλου ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, ενισχύοντας κι άλλο τη θέση της τερματοφύλακα για τη νέα σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ολική ανανέωση στη θέση κάτω από τα γκολπόστ έκανε ο Ολυμπιακός, αποκτώντας την Ιωάννα Σταματοπούλου από τον Άλιμο ενισχύοντας κι άλλο το «ερυθρόλευκο» ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η νεαρή τερματοφύλακας και καλύτερη στον κόσμο, όπως αναδείχθηκε στο πρόσφατο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη, επιστρέφει στον Ολυμπιακό μετά από ένα χρόνο απουσίας της μιας και έπαιζε με το σκουφάκι της ομάδας των νοτίων προαστίων.

Μαζί με την Μπριτ Φαν Ντεν Ντόμπελστιν η Ελληνίδα θα αποτελέσει ένα πολύ δυνατό δίδυμο κάτω από τα δοκάρια της εστίας των Κυπελλούχων Ελλάδας.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ιωάννα Σταματοπούλου. Η διεθνής τερματοφύλακας (ημ. γέννησης 17/6/1998) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού.

Η Ιωάννα Σταματοπούλου, μετά από μία σεζόν (2024-25) στον Άλιμο ΝΑΣ, επιστρέφει στην «ερυθρόλευκη» οικογένεια. Στην πρώτη της «θητεία» με το σκουφάκι του Θρύλου, η 27χρονη τερματοφύλακας αγωνίστηκε 12 χρόνια, κατακτώντας επτά ευρωπαϊκά τρόπαια (τρία Champions League, ένα LEN Trophy, τρία Super Cup), 11 πρωταθλήματα, πέντε Κύπελλα Ελλάδας και ένα Super Cup.

Πρόκειται για βασικό μέλος της Εθνικής μας, με την οποία το καλοκαίρι, αναδείχθηκε Παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Σιγκαπούρη, ενώ πέρυσι, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Αϊντχόφεν.

Η δήλωση της Ιωάννας Σταματοπούλου: «Είμαι χαρούμενη που επιστρέφω στον Ολυμπιακό, την ομάδα όπου έχω μεγαλώσει ως αθλήτρια. Έρχομαι με διάθεση για σκληρή δουλειά και συγκέντρωση, ώστε να δώσω το καλύτερό μου και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Προηγούμενες ομάδες:

2012-24 Ολυμπιακός

2024-25 Άλιμος ΝΑΣ».

Δείτε την εκπομπή των Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube