Για το χάλκινο η εθνική νέων γυναικών στο Παγκόσμιο Κ20

Διπρόσωπη η εθνική ομάδα πόλο νέων γυναικών ηττήθηκε από την Ισπανία με 11-9 στον ημιτελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος Κ20 στην πόλη Σαλβαδόρ της Βραζιλίας και το απόγευμα του Σαββάτου (16/8, 19:00) θα παίξει με την Ιταλία στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο.

Στον ημιτελικό με την Ισπανία η εθνική ομάδα άρχισε εντυπωσιακά. Προηγήθηκε 4-0 στο 1ο οκτάλεπτο, με γκολ από τις Κουρέτα και Τριχά άνοιξε τη διαφορά στα πέντε γκολ (6-1) και η Κρασσά πέτυχε το 7-3, που ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο.

Ακολούθησε η αντεπίθεση της Ισπανίας στο 3ο οκτάλεπτο, δεν δέχθηκε γκολ και μείωσε σε 7-6 και στην πρώτη επίθεση στο 4ο οκτάλεπτο ισοφάρισε σε 7-7.

Η Καραμπέτσου έκανε το 8-7 (7:07), όμως η Ισπανία απάντησε με σερί 4-0, ξέφυγε με 11-8 (1:42), με τη Φουράκη να διαμορφώνει το τελικό 11-9.

Τα οκτάλεπτα: 0-3, 3-4, 3-0, 5-2.

Ελλάδα (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 2, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη 2, Δρακωτού, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 1, Μπέτα, Τριχά 2, Τζωρτζακάκη, Καραμπέτσου 2, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα.

Στον άλλον ημιτελικό οι ΗΠΑ νίκησαν την Ιταλία στη διαδικασία των πέναλτι με 13-11 (9-9 καν. αγ.) και κόντρα στην Ισπανία (20:30) θα παίξουν στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο.