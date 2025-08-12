Απίστευτες σκηνές σε αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος πόλο: Προσωρινή διακοπή λόγω πυροβολισμών (vid)

Newsroom
Πόλο

bet365

Σκηνές χάους στη αναμέτρηση του Καναδά με την Κίνα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο γυναικών Κ20. Ακούστηκαν πυροβολισμοί και υπήρξε μικρή διακοπή με τις αθλήτριες να βγαίνουν εκτός πισίνας.

Ο αγώνας του Καναδά με την Κίνα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο γυναικών Κ20 βρίσκεται στην 2η περίοδο και συγκεκριμένα στο 4:42 με το παιχνίδι να διακόπτεται για λίγο. Το απίστευτο ήταν πως η διακοπή είχε να κάνει με το ότι την στιγμή της αναμέτρησης ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Αρχικά οι αθλήτριες έδειξαν να μην καταλαβαίνουν τι έγινε, αλλά στην συνέχεια και μετά από υπόδειξη των διαιτητών βγήκαν εκτός πισίνας προκειμένου να προστατευθούν. Μόλις μάλιστα ηρέμησε η κατάσταση ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά και για την ιστορία η Κίνα επικράτησε με 12-8.

Στο συγκεκριμένο τουρνουά αγωνίζεται και η Εθνική μας ομάδας η οποία στο πρώτο της ματς επικράτησε της Ιταλίας με 13-11.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα