Απίστευτες σκηνές σε αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος πόλο: Προσωρινή διακοπή λόγω πυροβολισμών (vid)
Ο αγώνας του Καναδά με την Κίνα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο γυναικών Κ20 βρίσκεται στην 2η περίοδο και συγκεκριμένα στο 4:42 με το παιχνίδι να διακόπτεται για λίγο. Το απίστευτο ήταν πως η διακοπή είχε να κάνει με το ότι την στιγμή της αναμέτρησης ακούστηκαν πυροβολισμοί.
Αρχικά οι αθλήτριες έδειξαν να μην καταλαβαίνουν τι έγινε, αλλά στην συνέχεια και μετά από υπόδειξη των διαιτητών βγήκαν εκτός πισίνας προκειμένου να προστατευθούν. Μόλις μάλιστα ηρέμησε η κατάσταση ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά και για την ιστορία η Κίνα επικράτησε με 12-8.
Στο συγκεκριμένο τουρνουά αγωνίζεται και η Εθνική μας ομάδας η οποία στο πρώτο της ματς επικράτησε της Ιταλίας με 13-11.
#WATCH Gunshots were heard twice during the #China vs. #Canada U20 Water Polo World Championship match in Salvador, #Brazil.— Ifeng News (@IFENG__official) August 11, 2025
After the game resumed, the Chinese team finally won the game 12:8. pic.twitter.com/3AesIe7RS0
