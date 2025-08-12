Απίστευτες σκηνές σε αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος πόλο: Προσωρινή διακοπή λόγω πυροβολισμών (vid)

Σκηνές χάους στη αναμέτρηση του Καναδά με την Κίνα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο γυναικών Κ20. Ακούστηκαν πυροβολισμοί και υπήρξε μικρή διακοπή με τις αθλήτριες να βγαίνουν εκτός πισίνας.

Ο αγώνας του Καναδά με την Κίνα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο γυναικών Κ20 βρίσκεται στην 2η περίοδο και συγκεκριμένα στο 4:42 με το παιχνίδι να διακόπτεται για λίγο. Το απίστευτο ήταν πως η διακοπή είχε να κάνει με το ότι την στιγμή της αναμέτρησης ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Αρχικά οι αθλήτριες έδειξαν να μην καταλαβαίνουν τι έγινε, αλλά στην συνέχεια και μετά από υπόδειξη των διαιτητών βγήκαν εκτός πισίνας προκειμένου να προστατευθούν. Μόλις μάλιστα ηρέμησε η κατάσταση ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά και για την ιστορία η Κίνα επικράτησε με 12-8.

Στο συγκεκριμένο τουρνουά αγωνίζεται και η Εθνική μας ομάδας η οποία στο πρώτο της ματς επικράτησε της Ιταλίας με 13-11.