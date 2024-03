Η Βουλιαγμένη και οι άλλες επτά ομάδες που θα πάρουν μέρος στην κλήρωση της προημιτελικής φάσης στο Euro Cup ανδρών.

Οκτώ ομάδες, από οκτώ διαφορετικές χώρες συνθέτουν το παζλ της προημιτελικής φάση στο Euro Cup ανδρών.

Ανάμεσά τους και η Βουλιαγμένη, που με δύο νίκες επί της Μπαρτσελόνα και με συνολικό σκορ 27-19, εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκριση και συνεχίζει.

Αντίθετα, ο Πανιώνιος τα έκανε θάλασσα στο τελευταίο λεπτό του αγώνα με τη Στεάουα στο Βουκουρέστι, όπου δέχθηκε δύο γκολ και τη ρουμανική ομάδα στη συνέχεια να προκρίνεται στα πέναλτι.

That was a nail-biter!



After almost two intense rounds of penalties, Steaua book their spot in the #WaterpoloEC quarter finals.



Daniel Remes#WPEC pic.twitter.com/cO6moWMsWg