Η Ρεάλ Μαδρίτης διέλυσε με 4-1 τη Λειψία στην πρόβα τζενεράλε πριν το Clasico. Σεφτέ στις νίκες για την Ίντερ, ισοτρική νίκη για τη ΛΑΣΚ απέναντι σε Ιωαννίδη - Βαγιαννίδη.

Ρεάλ Μαδρίτης - Λειψία 4-1

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το καθήκον της απέναντι στη Λειψία, τη συνέτριψε με 4-1 κι έδειξε να ανεβάζει στροφές πριν από το Clasico της Κυριακής (25/10) απέναντι στη Μπαρτσελόνα. Το δρόμο της νίκης άνοιξε στο 44΄ ο Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος πήρε το ριμπάουντ μετά από ασταθή επέμβαση του αντίπαλου γκολκίπερ και σκόραρε το πρώτο του γκολ με τη λευκή φανέλα. Στο 52΄ήταν η σειρά του Γκιουλέρ να βρει δίχτυα σε κενό τέρμα, όταν έσπρωξε τη μπάλα πάνω στη γραμμή από ασίστ με κεφαλιά του Κιλιάν Μπαπέ.

Στο 83΄ο Γάλλος άλλαξε ρόλους κι έγινε από δημιουργός - εκτελεστής, όταν έπιασε εκπληκτικό πλασέ κι έστειλε τη μπάλα στο πλαϊνό διχτάκι. Δυο λεπτά αργότερα η Λειψία μείωσε με γκολ του Γκομίς σε 3-1, όμως η Ρεάλ είχε την τελευταία λέξη. Στο 87΄ο Ντιομαντέ έπιασε τρομερό βολέ μέσα από την περιοχή και πρόσθεσε το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 4-1 της Ρεάλ, η οποία έδειξε τα.. δόντια της πριν από το επόμενο ευρωπαϊκό ματς απέναντι στην ΑΕΚ.

Ίντερ – Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-0

Αγχώθηκε, ζορίστηκε αλλά η Ίντερ των δέκα παικτών κατάφερε να πάρει τους πρώτους της βαθμούς στο φετινό Champions League, επικρατώντας 1-0 εντός έδρας της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Οι Νερατζούρι μπήκαν καλύτερα στο ματς εντούτοις γρήγορα είδαν τους Ουκρανούς να εξισορροπούν την κατάσταση, με το μάλλον ανιαρό πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται χωρίς τέρματα. Τα προβλήματα για τους γηπεδούχους συνεχίστηκαν και στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα γιγαντώθηκαν στο 68', όταν ο Μπαρέλα αποβλήθηκε δεχόμενος δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε ένα δίλεπτο! Παρ' όλα αυτά, μία καταπληκτική μπαλιά του Μχιταριάν στο 77' έβγαλε τετ α τετ τον Κάρλος Αουγκούστο, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, λυτρώνοντας την ομάδα του.

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – ΛΑΣΚ 2-3

Ιστορική, πρώτη νίκη στο Champions League για τη ΛΑΣΚ, που επικράτησε 3-2 εκτός έδρας της Σπόρτινγκ Λισαβόνας! Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους, που προηγήθηκαν στο πέμπτο μόλις λεπτό με πέναλτι του Σουάρες, με τους Αυστριακούς ωστόσο να ισοφαρίζουν μέσα σε ένα δεκάλεπτο με δυνατό σουτ του Λανγκ. Μάλιστα δεν έμειναν εκεί, καθώς στο 63' έφτασαν στην ανατροπή με συρτό σουτ του Κάλαϊτζιτς μετά από αντεπίθεση, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Ντάνεκ έκανε το 3-1 με σουτ μέσα από την περιοχή! Τα Λιοντάρια κατάφεραν να μειώσουν στο 89' με το δεύτερο τέρμα του Σουάρες αλλά δεν είχαν άλλη απάντηση, με τον Φώτη Ιωαννίδη να έχει περάσει ως αλλαγή στο ματς στο 80ό λεπτό.

Κλαμπ Μπριζ – Λανς 3-0

Μετά το μεγάλο διπλό στο Μιλάνο, η Κλαμπ Μπριζ έκανε το 2/2, καθαρίζοντας με 3-0 εντός έδρας της Λανς. Όλα έδειχναν ότι το πρώτο μέρος θα ολοκληρωθεί χωρίς σκορ, εντούτοις αυτό άλλαξε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Βάνακεν να σκοράρει από κοντά μετά από επέμβαση του αντίπαλου τερματοφύλακα. Οι Βέλγοι έφτασαν και σε δεύτερο γκολ στο 50', με τον Σέις να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με διπλή προσπάθεια, ενώ στο 72' ο Φορμπς τελείωσε ιδανικά τη φάση για να καθαρίσει το ματς για την ομάδα του.

Μπέτις - Φέγενορντ 1-0

Συνεχίζει απτόητη η Μπέτις στο Champions League, αφού λύγισε με 1-0 τη Φέγενορντ κι έκανε το 3/3 στη διοργάνωση που την έχει ανεβάσει στην 5η θέση του Champions League. Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο μέρος, οι Ανδαλουσιανοί έκαναν τη ζημιά στο 59΄, όταν ο Ίσκο ευστόχησε από την άσπρη βούλα για να διαμορφώσει το τελικό 1-0 που περιόρισε παράλληλα τους Ολλανδούς οριακά εκτός της πρώτης 24αδας.

Άστον Βίλα - Βίκινγκ 3-1

Στο νικηφόρο δρόμο παρέμεινε η Άστον Βίλα, η οποία επικράτησε 3-1 επί της Βίκινγκ και συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις στην Ευρώπη. Οι Άγγλοι προηγήθηκαν με τον Μπάρκλεϊ στο 23΄, προτού ο γράψει το 2-0 στο 37΄με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Στο 62΄το αυτογκόλ του Χέγκεϊμ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 για τους Villans και κλείδωσε ουσιαστικά το τρίποντο, με τους Νορβηγούς απλώς να μειώνουν στο 84΄με τον Κρίστιανσεν και να μένουν με έναν βαθμό απολογισμό μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές.