O Nίκος Παπαγγελής κατέλαβε την 4η θέση στον αγώνα αντοχής C2 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρα-ποδηλασίας στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα.

O Νίκος Παπαγγελής πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρα-ποδηλασίας στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, με κορυφαία την 4η θέση στον αγώνα αντοχής της κατηγορίας C2, σε μια από τις πιο απαιτητικές και ανταγωνιστικές κούρσες της διοργάνωσης.

Έπειτα από 69 χιλιόμετρα, η μάχη για το βάθρο κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο 27χρονος πρωταθλητής από το Ρίο Πάτρας, τερμάτισε στον ίδιο χρόνο με τον 2ο Γάλλο, Αρτούρ Μπασέ και τον 3ο Ολλανδό, Χάιντ Μπουρ, χάνοντας το μετάλλιο για ελάχιστα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Και οι τρεις αθλητές τερμάτισαν 36 δευτερόλεπτα πίσω από τον Γάλλο, Αλεξάντρ Λαουτέ, που πήρε το χρυσό μετάλλιο σε 1ώρ.36:07.

Παράλληλα, ο Παπαγγελής κατέλαβε την 6η θέση στο αγώνισμα της ατομικής χρονομέτρησης C2.

«Περήφανος για την σημερινή προσπάθεια, αλλά και για όλη την σκληρή δουλειά που έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο, αμέτρητες ώρες και χιλιόμετρα στο ποδήλατο πίσω από τις οθόνες. Αυτή η 4η θέση θα μπορούσε να με απογοητεύσει γιατί ήταν τόσο κοντά σε ένα από τα όνειρα μου , αλλά μόνο κίνητρο μπορεί να μου δώσει! Είμαι εδώ, και διεκδικώ στα ίσια πλέον το βάθρο ανάμεσα σε κορυφαίους αθλητές στο υψηλότερο επίπεδο» σημείωσε σε ανάρτησή του ο Νίκος Παπαγγελής.