Ο Νίκος Παπαγγελής κατέκτησε στην Ταϊλάνδρη το πρώτο του ασημένιο μετάλλιο σε αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου στην παραποδηλασία.

Σημαντική διάκριση για τον Παραολυμπιονική Νίκο Παπαγγελή, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην ατομική χρονομέτρηση (Time Trial) της κατηγορίας C2, στο πλαίσιο του UCI Para Cycling Road World Cup 2026, που φιλοξενείται στο Τσιανγκ Μάι της Ταϊλάνδης.

Ο 27χρονος αθλητής ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 16,7 χιλιομέτρων σε χρόνο 25:07.01, κατακτώντας τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο, πίσω από τον Ιάπωνα, Καβαμότο Σότα.

Λίγες ώρες μετά την επιτυχία του και από τη μακρινή Ταϊλάνδη, μέσω της προσωπικής του σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε: «Το πρώτο μου ασημένιο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τα συναισθήματα και το πόσο περήφανος είμαι. Περήφανος για όλη την προσπάθεια των τελευταίων μηνών. Επέστρεψα, με μία από τις καλύτερες εμφανίσεις μου»!

Ο πρωταθλητής από το Ρίο Πάτρας σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλλου έχει κατακτήσει δύο χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Κύπελλο παραποδηλασίας δρόμου το 2023.