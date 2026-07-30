Νίκος Παπαγγελής στο Gazzetta: «Τα πραγματικά όρια δεν βρίσκονται στο σώμα, αλλά στον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο»

Η δύναμη της θέλησης, η αξία της εξέλιξης και οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μας σε κάθε βήμα της διαδρομής.

Ο παραολυμπιονίκης ποδηλάτης Νίκος Παπαγγελής μιλά στο Gazzetta με αφορμή τη συμμετοχή του στους inCrediables της CrediaBank, εξηγεί τι σημαίνει για τον ίδιο να ξεπερνά καθημερινά τα όριά του και στέλνει το δικό του μήνυμα σε κάθε νέο άνθρωπο που ξεκινά να κυνηγά τα όνειρά του.

Είσαι μέρος των inCrediables της CrediaBank, μιας πρωτοβουλίας που αναδεικνύει ανθρώπους και ομάδες με ιστορίες δύναμης και εξέλιξης. Τι σημαίνει για σένα αυτή η συνεργασία;

«Είναι πολύ σημαντικό για μένα να συμμετέχω σε μια πρωτοβουλία που πρεσβεύει την αξία της εξέλιξης. Οι inCrediables, όπως τους αντιλαμβάνομαι, είναι άνθρωποι που συνεχίζουν να προχωρούν ανεξάρτητα από τις δυσκολίες και να εξελίσσονται μέσα από αυτές. Χαίρομαι που είμαι μέρος αυτής της ομάδας, γιατί νιώθω ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες: επιμονή, συνέπεια και πίστη στη δύναμη της προσπάθειας και της ισότητας».

Η πορεία σου στην παραολυμπιακή ποδηλασία έχει εμπνεύσει πολύ κόσμο. Ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα που σου έχει δώσει μέχρι σήμερα ο αθλητισμός;

«Ο αθλητισμός μου έχει μάθει ότι τα όρια δεν είναι ποτέ απόλυτα. Κάθε μέρα είναι μια νέα δοκιμή, αλλά και μια νέα ευκαιρία να γίνεις καλύτερος. Οι πραγματικοί περιορισμοί δεν βρίσκονται στο σώμα, αλλά στον τρόπο που επιλέγουμε να βλέπουμε τον κόσμο. Αν πιστεύεις στη διαδικασία της εξέλιξης και δουλεύεις με συνέπεια, μπορείς να ξεπεράσεις πράγματα που αρχικά φαίνονται δύσκολα ή αδύνατα».

Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι άνθρωποι γύρω σου — η ομάδα σου, η οικογένειά σου — σε μια τόσο απαιτητική πορεία;

«Κανείς δεν προχωρά μόνος του, όσο ατομικό κι αν φαίνεται ένα άθλημα όπως η ποδηλασία. Η οικογένειά μου, οι προπονητές μου και οι άνθρωποι που με στηρίζουν καθημερινά είναι κομμάτι κάθε προσπάθειας και κάθε επιτυχίας. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές, αλλά το να ξέρεις ότι έχεις ανθρώπους που πιστεύουν σε σένα κάνει όλη τη διαφορά. Αυτό είναι κάτι που εκτιμώ όλο και περισσότερο με τα χρόνια».

Ως “inCrediable” αθλητής, τι θα έλεγες σε ένα παιδί που τώρα ξεκινά τη δική του πορεία;

«Θα έλεγα να μην σταματά να προσπαθεί, ακόμα κι όταν τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Να βρίσκει δύναμη στη διαδρομή και όχι μόνο στο αποτέλεσμα. Να «αγκαλιάζει» την παραδοχή ότι δεν υπάρχουν όρια όταν υπάρχει ισχυρή θέληση, πίστη και άνθρωποι που προχωρούν μαζί. Αυτό σημαίνει inCrediable».