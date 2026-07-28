Το ποδηλατοδρόμιο Χανίων είχε ενταχθεί στα ολυμπιακό έργα του «Αθήνα 2024», τελικά χρειάστηκαν 22 χρόνια με τις πρωτοβουλίες της δημοτικής για να ολοκληρωθεί και να εγκαινιαστεί.

Ένα έργο που χρειάστηκαν 20 και πλέον χρόνια να ολοκληρωθεί, είναι έτοιμο προς χρήση, πρόκειται για το ποδηλατοδρόμιο Χανίων στην περιοχή Καθιανά Ακρωτηρίου.

Τα εγκαίνια της εγκατάστασης έγιναν το απόγευμα της Τρίτης (28/7) από τον δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη και η δράση ξεκινά αμέσως, καθώς από την Τετάρτη (29/7), μέχρι το Σάββατο (1/8) θα φιλοξενηθούν σε αυτή τα πανελλήνια πρωταθλήματα Πίστας Ανδρών και Γυναικών (Ελίτ και Νέων), Εφήβων – Νεανίδων και Παίδων – Κορασίδων.

Το ποδηλατοδρόμιο είχε ενταχθεί στα ολυμπιακά έργα των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004», παρέμεινε όμως για πολλά χρόνια ημιτελές, μέχρι που από το 2019 ο Δήμος Χανίων αποφάσισε να προχωρήσει στην ολοκλήρωσή του κι αυτή τη στιγμή να αποτελεί το μοναδικό ενεργό ποδηλατοδρόμιο στην Ελλάδα και μόλις το δεύτερο που έχει κατασκευαστεί στη χώρα, μετά το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο της Αθήνας.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια είχε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Στέλιος Μιχαηλάκης, ο οποίος πίστεψε από την πρώτη στιγμή στις δυνατότητες του έργου, έτρεξε τις απαιτούμενες διαδικασίες και συνέβαλε καθοριστικά ώστε το ποδηλατοδρόμιο να παραδοθεί πλέον έτοιμο προς χρήση.

Στην τελετή εγκαινίων χοροστάτησε ο μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος, ενώ το «παρών» έδωσαν οι βουλευτές Ντ. Μπακογιάννη και Α. Μαρκογιαννάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Ν. Καλογερής, ο πρύτανης του Πολυτεχνείου κ. Α. Ουγγρίνης, ο πρώην δήμαρχος Ακρωτηρίου Α. Γιαννακάκης, στη θητεία του οποίου ξεκίνησε το αρχικό έργο και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, Βασίλης Διαμαντόπουλος.

Πηγή: athlitiko.gr

