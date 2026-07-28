Η Γιουβέντους κινείται δυνατά για την απόκτηση του Τζόσουα Ζίρκζε, με τoν παίκτη να είναι θετικός στην παραχώρησή του.

Η «Μεγάλη Κυρία» έχει ψηλά στη μεταγραφική της λίστα τον Τζόσουα Ζίρκζε της Γιουνάιτεντ και πιέζει για την απόκτησή του. Καρνεβάλι και Μασάρα είχαν διαδοχικές επαφές με τον γνωστό ατζέντη Κία Τζουραμπτσιάν, ο οποίος εκπροσωπεί τον Ολλανδό επιθετικό. Από τις συζητήσεις προέκυψε πως ο Ζίρκζε βλέπει θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής στη Serie A, εξέλιξη που ενισχύει σημαντικά τη διαπραγματευτική θέση της Γιουβέντους. Ο 24χρονος επιθετικός δεν κατάφερε να δικαιώσει τις προσδοκίες των Κόκκινων, μετρώντας 9 γκολ και 4 ασίστ σε 75 συμμετοχές, ενώ συνολικά αγωνίστηκε για 2.901 λεπτά στις δύο τελευταίες σεζόν. Ο πρώην φορ της Μπολόνια δεν προσαρμόστηκε ούτε στις απαιτήσεις της Premier League ούτε στο αγωνιστικό στιλ της ομάδας, γεγονός που τον κάνει θετικό σε μια επιστροφή στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Πλέον, η Γιουβέντους καλείται να βρει τη χρυσή τομή με τη Γιουνάιτεντ. Οι Άγγλοι κοστολογούν τον Ζίρκζε στα 35-40 εκατ. ευρώ και εμφανίζονται διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν ακόμη και με τη μορφή δανεισμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα προβλέπεται υποχρεωτική αγορά το καλοκαίρι του 2027.