Σύμφωνα με τη Marca, η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο του δανεισμού του Έντρικ, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει πείσει τον Ζοσέ Μουρίνιο στην προετοιμασία.

Φαίνεται πως το πέρα-δώθε θα συνεχιστεί για τον Έντρικ στη Ρεάλ! Ο Βραζιλιάνος δεν φαίνεται πως έχει πείσει τον Μουρίνιο στην προετοιμασία και η ομάδα της Μαδρίτης σκέφτεται να τον παραχωρήσει εκ νέου δανεικό, σύμφωνα με τη Marca.

Πιο συγκεκριμένα, ο Special One δείχνει πως προτιμά να κρατήσει στο ρόστερ της ερχόμενης σεζόν τον Γκονσάλο Γκαρσία, καθώς πιστεύει πως μπορεί να δώσει κάτι διαφορετικό στο σύνολό του από τον Κιλιάν Μπαπέ. Αυτό σημαίνει πως ο παίκτης της Σελεσάο -που υπενθυμίζεται πως ήταν δανεικός στη Λιόν- δεν... χωράει και έτσι οι Λος Μπλάνκος προτιμούν να τον δώσουν εκ νέου δανεικό προκειμένου να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ομάδα και να... ψηθεί ακόμη περισσότερο.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 20χρονος παίκτης στη Ligue 1 είχε 16 συμμετοχές, πέντε γκολ και επτά ασίστ, ενώ στο Europa League κατέγραψε δύο συμμετοχές και ένα τέρμα με την Ολιμπίκ.