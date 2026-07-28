Η αποστολή της Ντιναμό Κιέβου έφτασε το βράδυ της Τρίτης (28/7) στη Θεσσαλονίκη, όπου την υποδέχθηκαν μέλη της ουκρανικής κοινότητας πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης (28/7) η αποστολή της Ντιναμό Κιέβου, η οποία ολοκλήρωσε το ταξίδι της από την Πολωνία και πλέον μετρά αντίστροφα για τη ρεβάνς της Πέμπτης (30/7, 20:45) απέναντι στον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα.

Την αποστολή των Ουκρανών περίμεναν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» μέλη της ουκρανικής κοινότητας που ζουν στην Ελλάδα, επιφυλάσσοντας θερμή υποδοχή στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

Η Ντιναμό είχε αποφασίσει να ταξιδέψει μία ημέρα νωρίτερα από το συνηθισμένο, προκειμένου να προσαρμοστεί στις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη Θεσσαλονίκη.

Πριν από την αναχώρηση, η ομάδα του Ίγκορ Κόστιουκ πραγματοποίησε την τελευταία της προπόνηση στο Λούμπλιν της Πολωνίας, όπου έδωσε και το πρώτο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης περιλαμβάνει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στις 16:30, με τον Ίγκορ Κόστιουκ να αναμένεται να εκπροσωπήσει τη Ντιναμό μαζί με έναν ποδοσφαιριστή, πιθανότατα τον Τόμας Κεντζιόρα. Στις 17:00 θα ακολουθήσει η προπόνηση των Ουκρανών στο γήπεδο της Τούμπας, με τα πρώτα 15 λεπτά να είναι ανοιχτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.