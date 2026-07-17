Ο νεαρός εξτρέμ, Γιοέλ Ρόκα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταβεί την Παρασκευή από την Αθήνα στην Ολλανδία για το 2ο στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού.

Ο νεαρός Ισπανός εξτρέμ και παίκτης της Τζιρόνα, όπως είχατε ενημερωθεί από το Gazzetta, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Ο Γιοέλ Ρόκα με βάση τις πληροφορίες που υπήρχαν από το ρεπορτάζ θα κόστιζε στους ερυθρόλευκους το ποσό των 5 εκατ. ευρώ.

Θυμίζουμε όμως ότι τα ισπανικά ΜΜΕ όπως η Mundo Deportivo είχαν σημειώσει ότι η Τζιρόνα αξίωνε 7 εκατ. ευρώ και εν τέλει το deal κλείνει στα 5 εκατ. ευρώ συν μπόνους αλλά και 20% ποσοστό μεταπώλησης (για μελλοντική νέα πώληση του παίκτη).

Τα νεότερα σε ότι αφορά στον νεαρό ακραίο κυνηγό είναι πώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες την Παρασκευή θα μεταβεί από την Αθήνα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα, τον Ολυμπιακό. Πάντα με βάση τις ίδιες πηγές βρίσκεται στην Αθήνα από την Τετάρτη.

Έχει υπογράψει πολυετές συμβόλαιο (πενταετές στην διάρκειά του) και την Παρασκευη λοιπόν θα είναι στην Ολλανδία. Κάτι δηλαδή που χρονικά θα γίνει την ημέρα του φιλικού με τη Φορτούνα Σιτάρντ, που είναι το πρώτο για το β' στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

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