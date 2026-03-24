Με πέντε σπασμένα πλευρά κι ένα κάταγμα στο ώμο νοσηλεύεται η Ντέμπορα Σιλβέστρι, μετά το ατύχημά της στον μονοήμερο αγώνα Μιλάνο-Σαν Ρέμο.

Η Ντέμπορα Σιλβέστρι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τρεις μέρες μετά την τρομακτική πτώση που είχε στη διάρκεια του μονοήμερου ποδηλατικού αγώνα Μιλάνο - Σαν Ρέμο.

Η 27χρονη αναβάτης υπέστη κατάγματα στα πλευρά και στην ωμοπλάτη και συνεχίζει για προληπτικούς λόγους να δέχεται αναπνευστική υποστήριξη.Κάτι που επιβεβαίωσε η ομάδα της, η Λαμποράλ Κούτσα-Εουσκάντι, σημειώνοντας: «Η Ντέμπορα Σιλβέστρι συνεχίζει να παρουσιάζει ευνοϊκή κλινική πρόοδο.

Λόγω του σοβαρού τραύματος στο στήθος, εξακολουθεί να χρειάζεται αναπνευστική υποστήριξη, επομένως το ιατρικό προσωπικό της ομάδας, μαζί με τους επαγγελματίες του κέντρου όπου νοσηλεύεται, έκριναν σκόπιμο να παρατείνουν την νοσηλεία της για μερικές ακόμη ημέρες.

Αυτή η απόφαση ανταποκρίνεται στην επιθυμία να διασφαλιστεί ότι η ανάρρωσή της θα προχωρήσει υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και ότι θα μπορεί να λάβει εξιτήριο με πλήρεις ιατρικές εγγυήσεις».

Η ίδια η αθλήτρια την επόμενη ημέρα σε ανάρτησή της στο instagram έγραψε: «Σας ευχαριστώ για τα πολλά μηνύματα που έλαβα. Σίγουρα δεν είναι το τέλος που είχα φανταστεί... Νιώθω αρκετά καλά, έχω σπασμένα πέντε πλευρά και ένα μικρό κάταγμα στον ώμο... Θα μπορούσε να είναι χειρότερα. Ώρα να αναρρώσω, αλλά μην ανησυχείτε, θα επιστρέψω».

