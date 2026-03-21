Τρομακτικό ατύχημα αθλήτριας στον ποδηλατικό αγώνα Μιλάνο-Σαν Ρέμο

Η Ιταλίδα αναβάτης, Ντέμπορα Σιλβέστρι είχε μια σοκαριστική πτώση γυναικών στο μονοήμερο αγώνα ποδηλασίας Μιλάνο-Σαν Ρέμο, τι ανακοίνωσε η ομάδα της.

Ο μονοήμερος ποδηλατικός αγώνας Μιλάνο-Σαν Ρέμο στη βόρεια Ιταλία, σημαδεύτηκε από ένα τρομαχτικό ατύχημα στον αγώνα των γυναικών, απόστασης 158 χλμ.

Συγκεκριμένα στην περίφημη ανάβαση Τσιπρέσα υπήρξε πτώση αρκετών αθλητριών, με την Ντέμπορα Σιλβέστρι που ακολουθούσε τις προπορευόμενες αθλήτριες, να μην προλαβαίνει να σταματήσει το ποδήλατό της, με αποτέλεσμα να υπάρξει σύγκρουση κι έχοντας χάσει κάθε έλεγχο να φεύγει πάνω από το κιγκλίδωμα και να πέφτει σε παρακείμενο δρόμο.

Το ατύχημα έπιασε σε ζωντανή μετάδοση η κάμερα του Eurosport από το ελικόπτερο που κάλυπτε τον αγώνα.

Η Σιλβέστρι αμέσως μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και με ανακοίνωσή της στο Χ η ομάδα της, η βασκική Λαμποράλ Κούτσα-Εουσκάντι, τόνισε τα εξής: «Η Ντέμπορα Σιλβέστρι υπέστη πτώση στην κατάβαση της Τσιπρέσα. Έχει τις αισθήσεις της και μεταφέρεται στο νοσοκομείο για να λάβει φροντίδα. Θα σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή της τις επόμενες ώρες».