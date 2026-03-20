Μετά τη θερμή του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 στους Δήμους Βόλου και Αλμυρού, η μεγάλη ποδηλατική γιορτή συνεχίζει το ταξίδι της σε ακόμα περισσότερους Δήμους της χώρας

Οι παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις της Οργανωτικής Επιτροπής Cycling Greece του Υπουργείου Αθλητισμού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 και αναπτύσσονται σε πλήρη συνέργεια με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να γνωρίσουν από κοντά το άθλημα της ποδηλασίας και να συμμετάσχουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, που συνδυάζει το παιχνίδι με τη γνώση, την άσκηση με την ευαισθητοποίηση και την εμπειρία με τη δημιουργικότητα.

«Ο ΔΕΗ Tour of Hellas δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό του σκέλος, αλλά αποκτά ουσιαστικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσα από τις παράλληλες δράσεις του. Στόχος μας είναι, σε κάθε περιοχή από την οποία περνά, να αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα, ιδιαίτερα στα παιδιά, προβάλλοντας την αξία της άθλησης, της οδικής ασφάλειας, της συνεργασίας και της βιώσιμης κινητικότητας. Χτίζουμε έναν θεσμό με ουσία, εξωστρέφεια και παρακαταθήκη για το μέλλον», επισήμανε ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Η αρχή έγινε με ιδιαίτερη επιτυχία στον Βόλο, όπου το Πάρκο Ανδρέας Βαλαχής – Ελικοδρόμιο γέμισε ποδήλατα, χρώματα και παιδικά χαμόγελα, με εκατοντάδες παιδιά να συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια, εργαστήρια και δράσεις δεξιοτεχνίας. Αντίστοιχα, στον Αλμυρό, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι δράσεις προσαρμόστηκαν άμεσα και πραγματοποιήθηκαν σε σχολικό περιβάλλον, με τη συμμετοχή του 1ου, 3ου και 4ου Δημοτικών Σχολείων.

Η συνέχεια δίνεται τώρα με ένα ευρύ πρόγραμμα πρόδρομων παράλληλων δράσεων στους Δήμους που θα φιλοξενήσουν σταθμούς της διοργάνωσης ή θα συνδεθούν με αυτήν το προσεχές διάστημα.

Επόμενος σταθμός είναι ο Δήμος Φυλής στις 22 Μαρτίου, ενώ ακολουθούν οι Αχαρνές (28/03), Γλυφάδα (29/03 και 18/04), Ηλιούπολη (05/04), Πειραιάς (17/04), Λαμία (19/04), Άρτα (23/04), Ιωάννινα (24/04), Αταλάντη (28/04) και Λάρισα (29/04).

Μέσα από τις παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πρωτότυπες δραστηριότητες όπως η πίστα δεξιοτεχνίας «HERO 2030», παιχνίδια συνεργασίας και συμπερίληψης, βιωματικές ασκήσεις οδικής ασφάλειας, γνωριμία με τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δράσεις πρώτων βοηθειών με τη συμβολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά και δημιουργικά εργαστήρια ζωγραφικής με έμπνευση το ποδήλατο και την πόλη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εκπαιδευτική διάσταση των δράσεων, καθώς μέσα από αυτές το ποδήλατο αναδεικνύεται όχι μόνο ως άθλημα, αλλά και ως τρόπος ζωής: ως μέσο άσκησης, μετακίνησης, ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σεβασμού στο περιβάλλον. Παράλληλα, καλλιεργείται μια νέα κουλτούρα καθημερινής άθλησης και ασφαλούς κυκλοφορίας, με στόχο τα παιδιά να αποκτήσουν από νωρίς θετικά βιώματα και σωστά πρότυπα συμπεριφοράς.

Οι παράλληλες δράσεις συνδέονται οργανικά με τη μεγάλη διοργάνωση του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, που θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 10 Μαΐου 2026, σε πέντε απαιτητικά ετάπ, συνολικής απόστασης 863,8 χιλιομέτρων, διασχίζοντας εμβληματικές περιοχές της Ελλάδας.

Αναλυτικά οι διαδρομές του φετινού Γύρου

1ο Ετάπ (6 Μαΐου 2026): Ιωάννινα – Αγρίνιο

171,6χλμ – 988μ. συνολικής ανηφόρας (υψομετρικά)

2ο Ετάπ (7 Μαΐου 2026): Καρπενήσι – Λάρισα

157,5χλμ – 1.601μ. συνολικής ανηφόρας

3ο Ετάπ (8 Μαΐου 2026): Βόλος – Λαμία

207,3χλμ – 4.216μ. συνολικής ανηφόρας

4ο Ετάπ (9 Μαΐου 2026): Αταλάντη - Αχαρνές (Πάρνηθα)

180,9χλμ – 2.808μ. συνολικής ανηφόρας

5ο Ετάπ (10 Μαΐου 2026): Πειραιάς - Αθήνα (Σύνταγμα)

146,5χλμ – 1.381μ. συνολικής ανηφόρας