Με μεγάλη επιτυχία άνοιξε το «Rhodes International Cycling Events 2026»

Άνοιξε στη Ρόδο η αυλαία στο «Rhodes International Cycling Events 2026», με το «Visit South Aegean GP» και το «Region of Dodecanese GP», ακολουθεί το «Rhodes GP».

Ρόδος την άνοιξη σημαίνει και href="https://www.gazzetta.gr/podilasia">ποδηλασία υψηλού επιπέδου, έτσι με τους δύο ιστορικούς για την ελληνική ποδηλασία αγώνες, «Visit South Aegean GP» και «Region of Dodecanese GP», άνοιξε το Σαββατοκύριακο (28/2-1/3) στο «νησί των Ιπποτών» η αυλαία του «Rhodes International Cycling Events 2026».

Για 10η συνεχόμενη χρονιά, επαγγελματίες ποδηλάτες από τις 25 κορυφαίες ομάδες στον κόσμο – ανάμεσά στις οποίες, για πρώτη φορά στην Ελλάδα οκτώ ομάδες κατηγορίες UCI Pro Tour - είχαν την ευκαιρία να ανταγωνιστούν σε δύο αγώνες της αναβαθμισμένης κατηγορίας UCI 1.1 που επίσης για πρώτη φορά φιλοξενήθηκαν στην Ελλάδα.

Τα διθυραμβικά σχόλια και η ικανοποίηση των αθλητών και των συνοδών τους, αλλά και των κομισάριων των αγώνων, αποτελούν τη μεγαλύτερη διάκριση για τους διοργανωτές, που για μια ακόμη χρονιά έκαναν ό,τι ήταν απαραίτητο προκειμένου να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς συμμετέχοντες στην καθιερωμένη πλέον σειρά αγώνων στο παγκόσμιο ποδηλατικό στερέωμα.

Την εκκίνηση του «Visit South Aegean GP» έδωσε το Σάββατο το πρωί από το ξενοδοχείο Rodos Palace ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ο οποίος εξήρε την προσπάθεια των διοργανωτών.

«Είναι μεγάλη μας χαρά και ικανοποίηση να βλέπουμε μια διοργάνωση που γεννήθηκε πριν από 10 χρόνια να ωριμάζει, να μεγαλώνει και να δίνει σε όλους εμάς αυτοπεποίθηση και ικανοποίηση. Είναι πολύ δυνατό το συναίσθημα να εμπιστεύεσαι ανθρώπους που είναι άξιοι και ικανοί και αναφέρομαι στους ανθρώπους της ποδηλασίας της Ρόδου και μπορούν και υλοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους τους. Οι αγώνες του "Rhodes International Cycling Events 2026" έχουν καθιερωθεί πλέον και απολαμβάνουν παγκόσμια αναγνώριση» τόνισε χαρακτηριστικά.

Τις απονομές στο γραφικό χωριό Σάλακος τις δύο ημέρες των αγώνων έκαναν ο Ιωάννης Παπασταματάκης, πρόεδρος του Ροδήλιου Ποδηλατικού Ομίλου Ρόδου, ο Γιώργος Λεβαντάκης, πρόεδρος της Sports Tours Hellas, o Παύλος Παπαδόπουλος, πρόεδρος της Cycling Greece και η Φωτεινή Νικολαΐδη, επικεφαλής του επιχειρηματικού κέντρου Eurobank Ρόδου.

id="head-0">Τι έγινε στο «Visit South Aegean GP»

Νικητής στον αγώνα του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, «Visit South Aegean GP», με εκκίνηση από το Rhodos Palace και τερματισμό στο χωριό Σάλακος (απόσταση 156.4 χλμ.), ήταν ο Γάλλος αργυρός Ολυμπιονίκης του Λονδίνου στην πίστα, Bryan Coquard από την ομάδα Cofidis με δεύτερο τον Ολλανδό Jelle Johannink από την Unibet Rose Rockets και τρίτο τον Ισπανό Ivan Cobo Cayon της Equipo Kern Pharma. Καλύτερος νέος ποδηλάτης (U23) αναδείχθηκε ο Βρετανός Tomos Pattinson από την EF Education – Aevolo.

Ελληνική συμμετοχή και 28η θέση για τον Νικηφόρο Αρβανίτου (Team United Shipping) και 69η για τον συναθλητή του, Ροδίτη Νικόλαο Μιχαήλ Δράκο.

«Είχα επισκεφτεί την Αθήνα πριν από πολλά χρόνια για ευρωπαϊκούς αγώνες αλλά είναι η πρώτη φορά που κατακτώ χρυσό μετάλλιο στη Ρόδο. Ο αγώνας ήταν απαιτητικός με πολλές ανηφόρες και δυσκολίες. Η ομάδα μου λειτούργησε στην εντέλεια και είμαι πολύ χαρούμενος για το αποτέλεσμα. Ελπίζω να μπορέσω να δοκιμάσω την κουζίνα της Ρόδου και τη σαμπάνια της και να μην ξαναφάω… ρύζι» δήλωσε χαμογελαστός ο νικητής, που πρόσθεσε μία ακόμα επαγγελματική νίκη στις περισσότερες από 50 που έχει στην πλούσια καριέρα του.

Τα πλήρη αποτελέσματα του «Visit South Aegean GP» (1.1 κατηγορία) href="https://www.procyclingstats.com/race/visit-south-aegean-gp/2026/result/result/result" rel="sponsored nofollow">εδώ

Τι έγινε στο «Region of Dodecanese GP»

Δυνατές συγκινήσεις και μεγάλη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου είχαμε στον κυριακάτικο (01/03) αγώνα «Region of Dodecanese GP» που πήρε εκκίνηση από το Rodos Palace, πέρασε από την Κρεμαστή και τερμάτισε στο χωριό Σάλακος (απόσταση 151 χλμ.). Ο Ισπανός Ivan Cobo από την Equipo Kern Pharma ήρθε για πρώτη φορά στη Ρόδο και επικράτησε στο τελικό σπριντ, επιτυγχάνοντας την πρώτη νίκη της καριέρας του, και πρώτη φετινή για την ομάδα του, και αφήνοντας δεύτερο τον Ιταλό Ludovico Maria Mellano της XDS Astana Development Team και τρίτο τον Jelle Johannink (Unibet Rose Rockets).

alt="visitaegeangp" data-entity-type="file" data-entity-uuid="3299e6e4-9a35-4ac0-8870-a34b0d853b2d" src="/sites/default/files/inline-images/2021-07/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82%20Visit%20South%20Aegean%20GP%20%281%29.jpg">

Ο τελευταίος, όπως και ο Ivan Cobo, έφυγαν με δύο μετάλλια από το νησί καθώς είχαν κερδίσει 2η και 3η θέση αντίστοιχα στον Σαββατιάτικο αγώνα «Visit South Aegean GP».

Καλύτερος νέος ποδηλάτης (U23) αναδείχθηκε ο Ιταλός Ludovico Maria Mellano από την XDS Astana Development Team.

Ελληνική συμμετοχή και 15η θέση για τον Νικηφόρο Αρβανίτου (Team United Shipping) και 54η για τον συναθλητή του, Ροδίτη Νικόλαο Μιχαήλ Δράκο.

«Ο σημερινός αγώνας ήταν πιο εύκολος και για αυτό το λόγο είδατε τους ποδηλάτες να φτάνουν σχεδόν μαζικά στον τερματισμό. Το χρυσό μετάλλιο οφείλεται κυρίως στην καλύτερη θέση που είχα λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό αλλά και στην τέλεια δουλειά που έκανε όλη η ομάδα. Αφιερώνω το μετάλλιο στη σύντροφό μου, στην οικογένειά μου και στην ομάδα μου. Θα έρθω και του χρόνου στη Ρόδο να είστε σίγουροι…» σχολίασε με νόημα ο Ισπανός ποδηλάτης.

Τα πλήρη αποτελέσματα του «Region of Dodecanese GP» (1.1 κατηγορία):

Συνέχεια με το «Rhodes GP»

Οι αγώνες «Rhodes International Cycling Events 2026» συνεχίζονται το Σάββατο 7 Μαρτίου με το «Rhodes GP» (κατηγορία UCI 1.2) και ολοκληρώνονται το τετραήμερο 12-15 Μαρτίου με το «Tour of Rhodes Powered by Rodos Palace» (κατηγορία UCI 1.2).

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι διεθνείς ποδηλατικοί αγώνες «Rhodes International Cycling Events 2026» έχουν την δική τους μεγάλη ομάδα υποστηρικτών και χορηγών.

Αναλυτικά κοντά είναι οι: Rodos Palace Hotel, Iviskos Fine Foods, Eurobank, PFS Papageorgiou Food Service, Rodos Cars, Arla, Volvo Velmar, Aegean Airlines, Blue Star Ferries, Demaraz, Honda, ΔΕΡΜΑΕ.

Διοργάνωση αγώνων: Sports Tours Hellas, Ροδήλιος ΠΟ Ρόδου

Συνδιοργανωτής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης: href="https://www.rhodestour.gr/" rel="sponsored nofollow"> https://www.rhodestour.gr/