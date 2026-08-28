Παίκτης της ΑΕΛ είναι ο Θανάσης Νταμπίζας με τον 22χρονο επιθετικό να ανακοινώνεται από τους Θεσσαλούς στους οποίους είχε κάνει μεγάλη καριέρα και ο πατέρας του.

Οι μεταγραφικές κινήσεις της ΑΕΛ συνεχίζονται με τους «βυσσινί» θέλοντας να επενδύσουν και στο μέλλον να ανακοινώνουν την απόκτηση του 22χρονου επιθετικού, Θανάση Νταμπίζα. Ένας ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και με την Κ19 είχε 70 παιχνίδια με 31 γκολ, ενώ έπαιξε και στον Παναθηναϊκό Β' με 35 συμμετοχές και 1 τέρμα.

Μετά πήγε στην Ιταλία και την Τσερινόλα και επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΛ.

Στους Θεσσαλούς θα συνεχίσει την παράδοση του πατέρα του Νίκου Νταμπίζα ο οποίος είχε συνολικά 178 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας πετυχαίνοντας 6 γκολ και δίνοντας και 3 ασίστ

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ για την απόκτηση του Θανάση Νταμπίζα έχει ως εξής: «Ο Θανάσης Νταμπίζας φοράει ξανά τα βυσσινί αφού ξεκίνησε από τις ακαδημίες ΑΕΛ. Ταλαντούχος με ένστικτο μπροστά στην εστία και εμφανή ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ξέρει καλά τι σημαίνει αυτή η φανέλα κι έρχεται ώριμος και έτοιμος ως επαγγελματίας.