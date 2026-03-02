Ο Ρασίντ Μεζαχερί αγνοείται μετά από δημοσίευση στην οποία συνέκρινε τον Χαμενεϊ με τον Σατανά, με τον Μοχάμεντ Ταγκχαβί κάνει ένα εξωφρενικό σχόλιο σχετικά με το θέμα.

Την ώρα που αμερικανικές και ισραηλινές βόμβες πέφτουν στο Ιράν, η τύχη του άλλοτε διεθνούς τερματοφύλακα, Ρασίντ Μεζαχερί, αγνοείται, μετά από καυστική δημοσίευση που είχε κάνει για τον Αλί Χαμενεΐ - πριν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτωθεί από βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη.

Ο Μεζαχερί είχε συγκρίνει τον Χαμενεΐ με τον Σατανά, γράφοντας μεταξύ άλλων πως «η εξουσία σου σε αυτή την ιερή χώρα έχει φτάσει στο τέλος της». Το post κατέβηκε στη συνέχεια, ωστόσο σύμφωνα με τη σύζυγο του 36χρονου πρώην γκολκίπερ, ο άντρας εξαφανίστηκε τις επόμενες μέρες.

Το περιστατικό σχολίασε με απίστευτο τρόπο ένας άλλος Ιρανός παλαίμαχος, με τον Μοχάμεντ Ταγκχαβί να λέει σε αθλητική εκπομπή πως «ο Μεζαχερί έθεσε το όριο σε αυτή τη χώρα, πως δεν μπαίνεις στη μέση και ασχολείσαι με τα δικά σου θέματα. Έπαιξε με τη ζωή του, δεν ξέρω από πού προήλθε αυτό το θάρρος».