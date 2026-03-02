Μετά την επίθεση στη βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο, πληθαίνουν οι φόβοι ότι το Ιράν μπορεί να πλήξει την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας!

Οι φόβοι για την ικανότητα του Ιράν να πλήξει στόχους στην Ευρώπη με drones και πυραύλους αυξάνονται. Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις ότι τρομοκρατικοί πυρήνες θα μπορούσαν να προκαλέσουν χάος στην ήπειρο ανά πάσα στιγμή.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκε τη Δευτέρα (2/3), με επιθέσεις από το Ιράν και τις υποστηριζόμενες από αυτό πολιτοφυλακές. Τα πλήγματα στόχευσαν το Ισραήλ αλλά και αραβικά κράτη.

Ο θανατηφόρος πύραυλος Khorramshahr 4

Για χρόνια, το Ιράν εργάζεται για την αύξηση της εμβέλειας των όπλων του. Ο πιο θανατηφόρος θεωρείται ο πύραυλος Khorramshahr 4.

Έχει εμβέλεια 2.000 έως 3.000 χιλιόμετρα και φέρει κεφαλή 1.500 κιλών. Εάν χρησιμοποιηθεί, θα μπορούσε να φτάσει σε ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Γερμανίας.

Τα drones αυτοκτονίας και η αεράμυνα

Τα drones αυτοκτονίας Shahed, με εμβέλεια 2.000 χιλιομέτρων, θα μπορούσαν επίσης να πλήξουν μέρη της Ευρώπης. Είναι πιο αργά από τους πυραύλους, αλλά ευκολότερα στην εκτόξευση σε μεγάλους αριθμούς.

Το Ιράν πιστεύεται ότι διαθέτει το μεγαλύτερο και πιο ποικίλο οπλοστάσιο πυραύλων στη Μέση Ανατολή. Πολλά από αυτά τα συστήματα βρίσκονται κρυμμένα σε «πυραυλικές πόλεις» κάτω από το έδαφος.

