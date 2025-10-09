Ποδηλασία: H Israel–Premier Tech αποσύρθηκε για λόγους ασφαλείας από τον Γύρο Λομβαρδίας
Ένα μήνα πριν ο Γύρος Ισπανίας (La Vuelta) μετατράπηκε χώρος καθημερινών φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων, που άρχισαν από το Μπιλμπάο και κορυφώθηκαν στη Μαδρίτη, όπου το τελευταίο ετάπ διεκόπη άρον - άρον και το σημείο τερματισμού μετατράπηκε σε πεδίο μάχης.
Η παρουσία της ισραηλινής ομάδας Israel–Premier Tech στον Γύρο, αποτέλεσε την «πέτρα του σκανδάλου», η ισραηλινή ομάδα στη συνέχεια για λόγους ασφαλείας αποκλείστηκε από τον Γύρο της Εμίλια Ρομάνια στις 4 Οκτωβρίου, τον Γύρο του Πιεμόντε στις 9 Οκτωβρίου και τώρα στον Γύρο Λομβαρδίας, έναν από τους πέντε κορυφαίους ετήσιους μονοήμερους αγώνες, που θα εκκινήσει από το Κόμο το Σάββατο (11/10).
Η Israel–Premier Tech, που έχει στη σύνθεσή της 31 αναβάτες, αλλά μόλις τρεις Ισραηλινούς, έχει για ιδιοκτήτη τον ο Ισραηλινοκαναδό δισεκατομμυριούχο Σίλβαν Άνταμς, που έχει αυτοαποκαλεστεί ανεπίσημος πρεσβευτής του κράτους του Ισραήλ.
Η Premier Tech είναι μια πολυεθνική εταιρεία με έδρα το Κεμπέκ του Καναδά και Ανταμς μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον του Ισραήλ σε ευρωπαϊκές χώρες, αποφάσισε από τη νέα χρονιά να αφαιρέσει από το όνομα της ομάδας το Israel.
