Η παρουσία της Israel Premier-Tech στον Γύρο Ισπανίας πυροδότησε σκηνές μεγάλης έντασης στο Μπιλμπάο, από τους διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης.

To 11o ετάπ του Γύρου Ισπανίας (Vuelta a España), μήκους 157,4 χλμ. με σημείο εκκίνησης και τερματισμού το Μπιλμπάο την Τετάρτη (3/9), αποτέλεσε το αποκορύφωμα των διαμαρτυριών υπέρ της Παλαιστίνης.

Η παρουσία της ισραηλινής επαγγελματικής ομάδας Israel Premier-Tech, είχε δημιουργήσει προβλήματα τις προηγούμενες ημέρας στη διεξαγωγή του αγώνα, όμως στο Μπιλμπάο η κατάσταση οξύνθηκε και οι διοργανωτές μέσα στα όσα συνέβησαν, αποφάσισαν να τελειώσουν άρον άρον το ετάπ τρία χιλιόμετρα πριν από το σημείο τερματισμού.

«Λόγω ορισμένων περιστατικών στη γραμμή τερματισμού, αποφασίσαμε να σταματήσουμε τον τρία χιλιόμετρα πριν από τη γραμμή τερματισμού. Δεν θα έχουμε νικητή σταδίου. Θα δώσουμε τους βαθμούς για την ορεινή κατάταξη και το ενδιάμεσο σπριντ, αλλά όχι στη γραμμή τερματισμού» ανακοίνωσαν σχετικά.

🔴Momentos de tensión en el desarrollo la etapa 11 de #LaVuelta25 en Bilbao



Los manifestantes en favor de Palestina intentan interrumpir la competición https://t.co/YG2YEjFBeX pic.twitter.com/9nYgnmOVVG September 3, 2025

Οι δρόμοι στην πόλη της Χώρας των Βάσκων, γέμισαν από κόσμο, που πέρα από την αγάπη τους για την ποδηλασία και με αφορμή την παρουσία της Israel Premier-Tech στον Γύρομ θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας,

Φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις όπως η Gernika-Palestina πραγματοποίησαν μια σειρά διαδηλώσεων τόσο στο κέντρο της πόλης, όσο και στους άλλους δήμους από τους οποίους πέρασαν οι αναβέτες. Στην προεκκίνηση και πριν το πελοτόν πάρει την εκκίνηση, οι ποδηλάτες σταμάτησαν, καθώς διαδηλωτές με σημαίες της Παλαιστίνης, είχαν απλώσει πανό κάθετα στο οδόστρωμα.

Algunos equipos plantean que Israel Premier Tech no participe en la competición. pic.twitter.com/P51CJmxTKX — Diario Socialista (@DSocialista_) September 3, 2025

Στο σημείο τερματισμού υπήρξε ένταση ανάμεσα στους διαδηλωτές και τη βασκική αστυνομία και μπροστά στο ενδεχόμενο η κατάσταση να επιδεινωθεί, το ετάπ ολοκληρώθηκε τρία χιλιόμετρα νωρίτερα.

Οι ιθύνοντες της Israel Premier-Tech από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισαν πως δεν είχαν την πρόθεση να αποσυρθούν από τον Γύρο Ισπανίας.

Una tappa del tutto anomala quella di oggi alla Vuelta ⚠️



Troppi manifestanti all’arrivo: il comitato organizzatore temeva per l’incolumità dei corridori, in un momento così delicato come quello dell’arrivo. La soluzione? Tappa neutralizzata ai -3 km e nessun vincitore 👀 pic.twitter.com/xU7ZjQbGpf — Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 3, 2025

Στη σύνθεσή της έχει μόλις τρεις αναβάτες από τον Ισραήλ, ενώ ο διευθυντής της ο Όσκαρ Γκερέρο είναι Ισπανός και για την ακρίβεια Βάσκος.

«Το να σε αποκαλούν δολοφόνο ή γιο σκύλας είναι κάτι που πληγώνει. Ναι, η ομάδα φοβάται γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι μπορεί να μας συμβεί εκεί έξω», δήλωσε ο Γκερέρο και συμπλήρωσε: «Σεβόμαστε όλες τις διαμαρτυρίες, αλλά δεν θέλουμε επιθέσεις εναντίον της ομάδας ή των αναβατών, επειδή δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι συμβαίνει στη Γάζα.

Χθες περάσαμε από τη Ναβάρα, εκεί είναι το σπίτι μου, αλλά δέχομαι πολλές προσβολές από ανθρώπους που δεν με γνωρίζουν καν. Είμαι προπονητής εδώ και 35 χρόνια, έχω δουλέψει σκληρά σε όλη μου τη ζωή και το να με αποκαλούν δολοφόνο ή κάθαρμα με πληγώνει ακόμα περισσότερο».

Η Ένωση Επαγγελματιών Ποδηλατών (CPA) εξέδωσε δήλωση μετά την αναστάτωση στην έναρξη του 11ου ετάπ ανέφερε: «Όλοι έχουν το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των αθλητών που κάνουν τη δουλειά τους».

