Το Λουτράκι στην καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας με το UCI Gran Fondo

Ένα σπουδαίο ποδηλατικό ραντεβού θα φιλοξενήσει το Λουτράκι στις 2 Νοεμβρίου, με τη διεξαγωγή του UCI Gran Fondo Loutraki 2025

Ο διεθνής ποδηλατικός αγώνα UCI Gran Fondo Loutraki 2025, έρχεται στη χώρα μας, με τόπο διεξαγωγής το Λουτράκι την Κυριακή 2 Νοεμβρίου.

Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των χορηγών και εκπροσώπων του Τύπου.

Ο αγώνας, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, αποτελεί μέρος της παγκόσμιας σειράς αγώνων UCI Gran Fondo World Series και αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 380 ποδηλάτες και ποδηλάτισσες από την Ελλάδα και άλλες 36 χώρες.

Οι αθλητές θα διεκδικήσουν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο του 2026 στο φημισμένο θέρετρο Νισέκο, της νήσου Χοκκάιντο στην Ιαπωνία.

Το UCI Gran Fondo World Series με 37 αγώνες σε όλες τις ηπείρους, έχει καθιερωθεί ως η κορυφαία σειρά αγώνων δρόμου για ερασιτέχνες και masters ποδηλάτες.

Τον αγώνα συνδιοργανώνουν η Kyvernitis Sports & Events, μέλος του Ομίλου Kyvernitis Travel, με τους Δήμους «Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» και «Μεγαρέων» ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Σ.Ε.Τ.Ε. και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.



Ο αγώνας

O Race Director του UCI Gran Fondo Greece Βλαδίμηρος Πέτσας ανέλυσε τις τεχνικές λεπτομέρειες του αγώνα ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στα θέματα της ασφάλειας του αγώνα και στην ικανοποίηση των συμμετεχόντων.

Η διαδρομή των 110 χιλιομέτρων ξεκινά από την πόλη του Λουτρακίου και διασχίζει εμβληματικά τοπία της Κορινθίας και της Δυτικής Αττικής, περνώντας από τα Ίσθμια, τους Αγίους Θεοδώρους, την Κινέτα, τα Μέγαρα, τη συναρπαστική ανάβαση του βουνού στην περιοχή του Κάτω Πευκενέα και ολοκληρώνεται με μια θεαματική κατάβαση επιστρέφοντας στο Λουτράκι. Ο συνδυασμός παραθαλάσσιων και ορεινών τοπίων προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία τόσο στους αθλητές όσο και στους θεατές.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες και οι φίλοι του ποδηλάτου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα διήμερο πρόγραμμα γεμάτο δραστηριότητες: Expo, γευστικά pasta parties, τεχνική ενημέρωση, και μια μεγάλη γιορτή στην απονομή των μεταλλίων.

Γιώργος Κυβερνήτης: «Πολλαπλοί οι στόχοι με το UCI Gran Fondo Loutraki»



Τη συνέντευξη συντόνισε ο δημοσιογράφος και ερασιτέχνης ποδηλάτης Γιώργος Λέντζας, χαιρετισμό απεύθυναν ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Αθλητισμού στην Περιφέρεια Αττικής, Μιχάλης Ζαμπίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Θάνος Μιχελόγγονας, ενώ για τις εμπειρίες από τη συμμετοχή του σε αγώνες UCI Gran Fondo μίλησε ο ποδηλάτης και Επιχειρησιακός Διευθυντής της Cycling Greece Τάκης Ξουρής.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στη διεθνή σημασία της διοργάνωσης, στη συνεργασία τοπικών και περιφερειακών φορέων και στην αναπτυξιακή δυναμική του αθλητικού τουρισμού, που αναδεικνύει το Λουτράκι και τα Μέγαρα ως κορυφαίους ποδηλατικούς προορισμούς. Συγκεκριμένα:

O Managing Partner του Ομίλου Kyvernitis Travel, Γιώργος Κυβερνήτης δήλωσε: «Με το UCI Gran Fondo Loutraki προ των πυλών – το πρώτο από τα τρία UCI Gran Fondo που θα φέρουμε στην Ελλάδα – στοχεύουμε στην ανάδειξη του ποδηλατικού αθλητισμού, στην ενίσχυση του τουρισμού και της οικονομίας των περιοχών που φιλοξενούν αθλητές και θεατές από όλο τον κόσμο και, το σημαντικότερο, στη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, ώστε να προωθήσουμε το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία και την προσφορά».

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γεώργιος Γκιώνης τόνισε: «Το UCI Gran Fondo αποτελεί ένα γεγονός που ενισχύει τη δυναμική του τόπου μας ως διεθνούς προορισμού αθλητικού τουρισμού. Ως Δήμος διαθέτουμε υποδομές, τεχνογνωσία και βούληση να κάνουμε τον αθλητισμό μοχλό ανάπτυξης. Το όραμά μας είναι να καθιερώσουμε τον Δήμο μας ως διεθνές σημείο αναφοράς στον αθλητικό χάρτη. Με το UCI Gran Fondo, κάθε ποδηλάτης που διασχίζει τους δρόμους μας γίνεται πρεσβευτής του Λουτρακίου στον κόσμο.»

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης ανέφερε: «Ο αγώνας αυτός δεν είναι μόνο μια αθλητική αναμέτρηση. Είναι μια γιορτή που φέρνει κοντά διαφορετικούς πολιτισμούς, που αναδεικνύει τη φιλοξενία μας και προβάλλει την ομορφιά του τόπου μας. Για τον Δήμο Μεγαρέων είναι ξεχωριστή τιμή ότι η διαδρομή περνά και από τη Μεγαρίδα, δίνοντάς μας την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις φυσικές μας ομορφιές, αλλά και το ενδιαφέρον μας για τον αθλητισμό και την ποδηλασία».



Η προαναγγελία ενός σπουδαίου συνεδρίου για την ποδηλασία και την αστική κινητικότητα

Μια έκπληξη επιφύλασσε για το τέλος ο Γιώργος Κυβερνήτης: τη συνεργασία του Ομίλου Kyvernitis Travel με τον Δήμο Αθηναίων, για την ανάληψη του UCI Mobility and Bike City Forum 2026, του 8ου ετήσιου συνέδριου της Παγκόσμιας Ποδηλατικής Ομοσπονδίας (UCI), που θα πραγματοποιηθεί 17-18 Μαΐου 2026 στην Αθήνα.

«Μετά την Κοπεγχάγη (πόλη-πρότυπο ποδηλατικής κουλτούρας), η Αθήνα παίρνει τη σκυτάλη να φιλοξενήσει τη σημαντικότερη διεθνή συνάντηση για την ποδηλασία και την αστική κινητικότητα, έχοντας επιλεγεί ανάμεσα σε τρεις ακόμη χώρες που κατέθεσαν πρόταση.» αποκάλυψε ο Γιώργος Κυβερνήτης.

Η συνέντευξη Tύπου ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της φανέλας και του μεταλλίου του UCI Gran Fondo Loutraki 2025, που συμβολίζουν την ταυτότητα και την αξία αυτής της μεγάλης ποδηλατικής γιορτής. Οι Δήμαρχοι Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Μεγαρέων, τιμήθηκαν με την επίσημη φανέλα της UCI και το μετάλλιο του νικητή για την συνεισφορά τους στη διοργάνωση.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα και ενημερώσεις σχετικά με τον αγώνα και τις παράλληλες εκδηλώσεις.

Επίσημη ιστοσελίδα: https://kyvernitis.gr/sports-and-events/uci-gran-fondo-greece/

Social Media: @ucigranfondogreece

Μεγάλοι χορηγοί της διοργάνωσης είναι οι: Ε.Ο.Τ, Club Hotel Casino Loutraki, Motor Oil, Technogym, Voltarol, Ολυμπία Οδός, Top Cycles ενώ σημαντική είναι και η υποστήριξη των Honda, Sarakakis Group of Companies, και Precision Fuel & Hydration, Oakley, Bliz, ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Αιγάλεω.

Η Kyvernitis Sports & Events αποτελεί το εξειδικευμένο αθλητικό τμήμα του Ομίλου Kyvernitis Travel, ο οποίος ιδρύθηκε το 1974 και με έδρα την Ελλάδα προσφέρει πολυεπίπεδες ταξιδιωτικές υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο.

Το τμήμα Kyvernitis Sports & Events δημιουργήθηκε για να αναλάβει τη διοργάνωση κορυφαίων αθλητικών γεγονότων με διεθνή ακτινοβολία, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε αθλητές, θεατές, τοπικές κοινωνίες και θεσμικούς φορείς. Στόχος του είναι να καλλιεργήσει μια νέα, ζωντανή αθλητική κοινότητα και να αναδείξει την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό αθλητικού τουρισμού.