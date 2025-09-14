Το τελευταίο ετάπ του Γύρου Ισπανίας δεν τελείωσε ποτέ, καθώς στο κέντρο της Μαδρίτης υπήρξαν ταραχές, ανάμεσα στις αστυνομικές και στους φιλοπαλαιστινιακούς διαδηλωτές.

Το 21ο και τελευταίο στάδιο του Ποδηλατικού Γύρου Ισπανίας (Vuelta a España) αποτέλεσε το αποκορύφωμα των όσων συνέβησαν στη διάρκειά του, με το κέντρο της Μαδρίτης να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και τους διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης

Περισσότεροι από 2.200 αστυνομικοί επιστρατεύτηκαν για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή του ετάπ και την ασφάλεια των αναβατών. Η παρουσία της ισραηλινής επαγγελματικής ομάδας Israel Premier-Tech, αποτέλεσε από την αρχή του Vuelta a España έναν τεράστιο πονοκέφαλο για τους διοργανωτές.

Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους από όπου πέρασε ο Γύρος, με σημαίες της Παλαιστίνης για να διαμαρτυρηθούν για τη συμμετοχή της Israel Premier-Tech, αλλά και να διαδηλώσουν εναντίον του κράτους του Ισραήλ.

The best Spanish cyclist Juan Ayuso about Pro-Palestine protests:



“There are many sports in which Israeli teams compete, and it seems that only Vuelta is affected by it. I support any protest, but when they go onto the road, I lose respect.”#LaVuelta25



pic.twitter.com/KJSMjNZlfD September 14, 2025

Όπως συνέβη την Κυριακή (14/9) και στη Μαδρίτη, με τα κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας και κυρίως το σημείο τερματισμού, να μετατρέπονται σε σημεία σοβαρών επεισοδίων μέχρι αργά το απόγευμα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν προειδοποιητικά πυρά εναντίον των διαδηλωτών.

Unos manifestantes cortan la carretera al paso de un grupo de ciclistas.#LaVuelta25 pic.twitter.com/GaqSv5auRZ September 14, 2025

Μπροστά στα όσα συνέβαιναν στο κέντρο της Μαδρίτης, το ετάπ σταμάτησε κι ακυρώθηκε περίπου 60 χλμ. πριν από το τέλος, με τους αναβάτες να μπαίνουν στα αυτοκίνητα των ομάδων τους.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας αγώνας Grand Tour διακόπτεται πριν από το τελικό του στάδιο, από διαδηλώσεις μετά τη Vuelta a España του 1978 στη Χώρα των Βάσκων και στο Σαν Σεμπαστιάν. Ο Γιόνας Βίνγκεγκαρντ (Visma-Lease a Bike), αναδείχθηκε νικητής στον Γύρο.