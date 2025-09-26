Καταρζίνα Νιεβαντόμα: «Όταν ήρθα στη Ρουάντα φοβόμουν μήπως κολλήσω κάποιο νόσημα, αλλά...»

H Καταρζίνα Νιεβαντόμα από την Πολωνία μιλά για όσα δεν περίμενε να δει και να ζήσει στη Ρουάντα, που φιλοξενεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδηλασίας δρόμου.

Η Ρουάντα, μια χώρα 14,5 εκατομμυρίων στην καρδιά της αφρικανικής ηπείρου, φιλοξενεί στην πρωτεύουσα Κιγκάλι το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδηλασίας δρόμου, που ολοκληρώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο και με ελληνικές συμμετοχές.

Το Σάββατο (27/9) αρχικά η Ειρήνη Παπαδημητρίου Σταμπόρη θα αγωνιστεί στην κούρσα των νεανίδων, απόστασης 74χλμ. και έπειτα η Βαρβάρα Φασόη στον αγώνα elite γυναικών (146,6 χλμ.).

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (28/9) με τον αγώνα elite ανδρών (267.5 χλμ.) με τη συμμετοχή του Νίκου Δράκου και τον Σλοβένο, Ταντέι Πογκάτσαρ να καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι στη Ζυρίχη

Η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας (UCI) για πρώτη φορά εμπιστεύτηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα σε χώρα της Αφρικής, σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τους αθλητές.

Οι κάτοικοι στο Κιγκάλι ζουν κι αυτοί κάτι διαφορετικό σε ένα πάντρεμα του αθλητισμού με μια κοινωνία που ζει μακριά από τα δυτικά πρότυπα.

Last lap 🔔 and Hudson is still out in front!



But the hunt is well and truly on behind 👀. +0.28s to close down on the leader, as Capello and Cubillas Salvador look to be struggling, and the chase is strung out behind. #Kigali2025 pic.twitter.com/4x02AE6qbt September 26, 2025

Χαρακτηριστικά είναι όσα ανέφερε σε ανάρτησή της η Καταρζίνα Νιεβαντόμα, από την Πολωνία.

Η 30χρονη αναβάτης, πρωταθλήτρια κόσμου το 2023 και νικήτρια του Tour de France το 2024, αρχικά αναφέρεται στους φόβους της για το ταξίδι στη Ρουάντα, που μετατράπηκαν σε κάτι τελείως διαφορετικό, φθάνοντας να μοιράζει καραμέλες στα παιδιά.

Αναλυτικά όσα έγραψε: «Θα ήθελα να μοιραστώ όσα βίωσα τις τελευταίες μέρες στη Ρουάντα. Ερχόμενη εδώ, ήμουν λίγο επιφυλακτική, ίσως και φοβισμένη μήπως κολλήσω κάποιο στομαχικό νόσημα ή κάτι πιο σοβαρό. Ίσως κλείστηκα στον εαυτό μου, προσπαθώντας να μείνω ασφαλής, και προσπαθώντας να φτάσω στην ημέρα του αγώνα το συντομότερο δυνατό.

Καθώς άρχισα να εξερευνώ τη χώρα και να βιώνω τον πολιτισμό, τους ανθρώπους και την απλή ζωή, συνειδητοποίησα πως άνοιξε η καρδιά μου, άρχισα να νιώθω μεγάλη συμπόνια και αγάπη για ανθρώπους που δεν γνωρίζω καν. Βλέποντας όλα τα παιδιά να τρέχουν στον δρόμο, η καρδιά μου ραγίζει στη μέση... Λυπάμαι γι' αυτά, αλλά ταυτόχρονα βλέπω τη χαρά και την ευτυχία στα μάτια τους.

Μπορεί να πιστεύω ότι πρέπει να τα βοηθήσουμε, αλλά πιθανότατα αυτά μας βοηθούν πραγματικά. Μαλακώνουν τις καρδιές μας. Με συγκινεί πραγματικά!

Κάθε μέρα νιώθω περισσότερη ευγνωμοσύνη για τη ζωή και η παραμονή εδώ μου διδάσκει ταπεινότητα! Όσο περισσότερο ανοιγόμαστε στους ανθρώπους, τόσο περισσότερα χαμόγελα μοιραζόμαστε. Το ταξίδι σε διδάσκει ζωή, καλοσύνη, αγάπη και κατανόηση για τους άλλους και είμαι τόσο ευγνώμων γι' αυτό!»



