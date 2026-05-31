Απίστευτο σκηνικό στο Σάντος - Βιτόρια: Ο Μπαρμπόσα αποβλήθηκε επειδή έπιασε τα γεννητικά του όργανα (vid)

Ο Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα αποβλήθηκε από το παιχνίδι της Σάντος κόντρα στη Βιτόρια, επειδή εθεάθη να κρατάει τα γεννητικά του όργανα.

Η Σάντος υποδέχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (31/05) στην έδρα της τη Βιτόρια, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της βραζιλιάνικης Serie A και επικράτησε με 3-1 σε αυτό που ήταν ο τελευταίος αγώνας πρωταθλήματος πριν από το διάλειμμα για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ωστόσο, παρά την άνετη νίκη του, ο σύλλογος από το Βίλα Μπελμίρο έμεινε με 10 παίκτες, μετά την αποβολή του Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα.

Αναλυτικότερα, μετά την επίτευξη του τρίτου τέρματος της Σάντος, ο «Γκάμπιγκολ» εθεάθη να κρατάει τα γεννητικά του όργανα, ως απάντηση στους χλευασμούς ενός οπαδού της ομάδας του, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να μην διστάζει και να του δείχνει απευθείας την κόκκινη κάρτα.

Δυστυχώς, το λυπηρό αυτό περιστατικό συμβαίνει ολοένα και περισσότερο στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, καθώς πριν από τον Μπαρμπόσα και οι παίκτες της Κορίνθιανς, Άλαν και Αντρέ, αλλά και ο Χάγια της Ρέμο αποβλήθηκαν για το ακριβώς ίδιο παράπτωμα.