Επί ιταλικού εδάφους θα γίνουν τα τρία πρώτα ετάπ του Ποδηλατικού Γύρου Γαλλίας το 2024.

O Ποδηλατικός Γύρος Γαλλίας το 2022 άρχισε από τη Δανία, η 110η έκδοσή του το 2023, θα ξεκινήσει από τη Χώρα των Βάσκων και το Μπιλμπάο και ο αγώνας του 2024 από την Ιταλία και τη Φλωρεντία.

Στο «Παλάτσο Βέκιο», που στεγάζεται το δημαρχείο της Φλωρεντίας έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις για το Grand Depart, με το Tour de France του να εκκινεί από την πρωτεύουσα της Τοσκάνης στις 29 Ιουνίου.

Bottecchia, Bartali, Coppi, Pantani, Nencini, Gimondi, Nibali…



Italy brought cycling so many champions... The #TDF2024 Grand Départ is also a tribute to them!



L'Italie a donné tant de champions au cyclisme... Le #TDF2024 sera l'occasion de leur rendre hommage. pic.twitter.com/g58PWIPBOi