Άλλες χώρες, άλλος τρόπος σκέψης, διαφορετική κουλτούρα, περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Κοπεγχάγη για να υποδεχθούν τον νικητή του Ποδηλατικού Γύρου Γαλλίας, Γιόνας Βίνγκεγκραντ.

Περισσότεροι από 25.000 Δανοί συγκεντρώθηκαν στην καρδιά της Κοπεγχάγης για να υποδεχθούν τον Γιόνας Βίνγκεγκραντ, τον θριαμβευτή του Ποδηλατικού Γύρου Γαλλίας.

Ο 25χρονος αναβάτης έγινε ο 2ος Δανός, μετά τον Μπγιάρν Ρίις το 1996, που κατακτά την πρώτη θέση στον Γύρο Γαλλίας και οι συμπατριώτες του τού επεφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή.

An iconic moment



Jonas Vingegaard and his family on the balcony #letourdk #TDF2022 pic.twitter.com/xGfHLncb9l