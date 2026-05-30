Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ μάχονται σήμερα (30/5, 19:00) για τον τίτλο του Champions League και το Football Meets Data δίνει τον -πιθανό- νικητή.

Ώρα τελικού Champions League σήμερα (30/5), αφού στις 19:00 στη Βουδαπέστη και την Puskas Arena, Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ θα «παλέψουν» για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.

Οι Παριζιάνοι θέλουν να διατηρήσουν τα «σκήπτρα» και να κάνουν ένα τεράστιο back to back, ενώ οι «κανονιέρηδες» μετά την κατάκτηση της Premier League (22 χρόνια μετά), επιστρέφουν και σε τελικό ύστερα από το 2006, όμως αυτή τη φορά θέλουν να σηκώσουν το τρόπαιο.

Η μάχη αναμένεται μεγάλη και στους πάγκους, με τους Λουίς Ενρίκε και Μικέλ Αρτέτα έτοιμους για έναν «ισπανικό εμφύλιο» τακτικής. Στο πλαίσιο αυτό, το Football Meets Data δίνει το φαβορί για το τρόπαιο. Η γνωστή πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων θεωρεί πως η Παρί έχει 38% πιθανότητες να κερδίσει στο παιχνίδι, έναντι 36% της Άρσεναλ.

Παράλληλα, ένα 26% δίνεται στο ενδεχόμενο να έχουμε ισοπαλία και ο τελικός να συνεχιστεί πέραν των 90 λεπτών (ή και της παράτασης).