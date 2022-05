ο Μπίνιαμ Γκιρμάι από την Ερυθραία είναι με το καλημέρα ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στον Giro d' Italia.

Ο Μπίνιαμ Γκιρμάι είναι μόλις 22 ετών, αλλά στην πατρίδα του την Ερυθραία θεωρείται θρύλος. Επαγγελματίας ποδηλάτης στη βελγική Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux ο Γκιρμάι σήμερα (7/5) καμάρωνε φορώντας τη λευκή φανέλα, λίγο πριν από το 2ο ετάπ του Giro d' Italia, που περιλαμβάνει αγώνα σπριντ 9,2 χλμ. στο κέντρο της Βουδαπέστης.



Χθες (6/5) ο Γκιρμάι έφθασε 200μ. μακριά από το όνειρο, τη νίκη σε ετάπ ενός αγώνα Grand Tour στο ντεμπούτο στον Ποδηλατικό Γύρο Ιταλίας.

Στο τελικό σπριντ του εναρκήριου ετάπ των 195 χλμ. από τη Βουδαπέστη στο Βίσεγκραντ στο Βίσεγκραντ, έχασε μόνο από τον σπουδαίο Ολλανδό, Μάθιου φαν ντερ Πολ, που στο δικό του ντεμπούτο στο Giro d' Italia φόρεσε τη ροζ φανέλα.

Ο Γκιρμάι πήρε τη λευκή φανέλα, για την κατάταξη του καλύτερου νέου αθλητή στον αγώνα και θα έχει μπροστά του τις ευκαιρίες να πετύχει άλλον ένα μεγάλο στόχο: Να γίνει ο πρώτος Αφρικάνος που νικά σε ετάπ ενός Grand Tour.

Ήδη έχει πετύχει αρκετά, πέρυσι με την 2η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα δρόμου στη κατηγορία U23 έγινε ο πρώτος μαύρος αναβάτης από την Αφρική που ανεβαίνει στο πόντιουμ ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος της UCI. (Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας).

THANK YOU for your unbelievable support to @GrmayeBiniam & the team yesterday in Frankfurt



ንኩልኩም ኤርትራውያን ትማሊ ኣብ ጀርመን ፍራንክፈርት ተረኪብኩም ን ቢንያም ግርማይ ከምኡ ውን ን ጋንታና ዝገበርክቦ ደገፍ ብልቢ የቀንየልነ ። pic.twitter.com/GKrExfZ1HK