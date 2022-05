Ο περίφημος Ποδηλατικός Γύρος Ιταλίας θα αρχίσει με τρία ετάπ στην Ουγγαρία και στη Βουδαπέστη έγινε η παρουσίαση των 21 ομάδων και των 176 αναβατών.

Η 105η έκδοση του Ποδηλατικού Γύρου της Ιταλίας, άνοιξε από τη Βουδαπέστη. Στην πλατεία Ηρώων της ουγγρικής πρωτεύουσας έγινε η παρουσίαση των 176 αναβατών από 26 ομάδες, που από την Παρασκευή (6/5) θα ριχτούν στη μάχη του Giro d' Italia, σε ένα μαραθώνιο που θα ολοκληρωθεί στις 21 Μάη.

Τα τρία πρώτα ετάπ του Giro d' Italia θα φιλοξενηθούν στην Ουγγαρία πριν οι 176 αναβάτες βρεθούν στη Σικελία και συνεχίσουν το ταξίδι τους στην ηπειρωτική Ιταλία και καταλήξουν στο 21ο και τελευταίο ετάπ, με το σπριντ των 17.1 χλμ. στη Βερόνα.

These are the Jerseys of the Giro d'Italia 2022!



Queste sono le Maglie del Giro d'Italia 2022!



#Giro pic.twitter.com/QmGcXhManq