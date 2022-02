Ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης μιλά στο Gazzetta για το πρώτο του ετάπ για το 2022.

Ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης έχει πλέον την εμπειρία να διαχειρίζεται τις καταστάσεις και γνωρίζει τι μπορεί να διεκδικήσει τη δεδομένη στιγμή μέσα στον αγώνα. Όπως συνέβη στο 1ο ετάπ του ποδηλατικού της Σαουδικής Αραβίας.

Ο 33χρονος πρωταθλητής, αγωνιζόμενος με την επαγγελματική ομάδα της Kuwait Pro Cycling Team, πήρε δύο 2ες θέσεις στα τρία ενδιάμεσα σπριντ του αγώνα. Σε συνδυασμό με την παρουσία του Νορβηγού, Μάρτιν Ούριανσταντ στην κορυφή της κατηγορίας νέου αθλητή, ο αναβάτης από τα Χανιά, θα ξεκινήσει το 2ο ετάπ, φορώντας την μπλε φανέλα του Saudi Tour.



Ο Τζωρτζάκης σχολιάζοντας την παρουσία του στο 1ο ετάπ, είπε στο Gazzetta: «Είχε αρκετό αέρα γενικότερα, το πρώτο μισό της διαδρομής ήταν με κόντρα άνεμο και το δεύτερο με ευνοϊκό. Μαζί με άλλους δύο αναβάτες επιτεθήκαμε από την αρχή του αγώνα, καθώς στόχευσα στα ενδιάμεσα σπριντ. Ξεκολλήσαμε δύο φορές και μετά το δεύτερο ενδιάμεσο σπριντ κόψαμε, με αποτέλεσμα να μας μαζέψει και πάλι το γκρουπ.

The 3 early escapees have been caught by the peloton but 2 of them broke away a 2nd time!



@MUrianstad

Polychronis Tzortzakis#SaudiTour pic.twitter.com/mYrW4uCYRe