Ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης άρχισε δυναμικά την παρουσία του στον ποδηλατικό γύρο της Σαουδικής Αραβίας.

Πολύ καλή αρχή πραγματοποίησε ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης στο 1ο ετάπ του ποδηλατικού γύρου της Σαουδικής Αραβίας, εξασφαλίζοντας την μπλε φανέλα. Ο 33χρονος ποδηλάτης από τα Χανιά, αγωνιζόμενος με την Kuwait Pro Cycling Team πήρε τη 2η θέση στα δύο από τα τρία ενδιάμεσα σπριντ του πρώτου ετάπ, σήμερα (1/2), απόστασης 198 χλμ.



Ο Τζωρτζάκης συγκέντρωσε 4β. και είναι στη 2η θέση της κατάταξης στην κατηγορία του πιο δραστήριου (active) ποδηλάτη. Στην 1η θέση της κατηγορίας βρίσκεται ο Νορβηγός, Μάρτιν Ούριανσταντ με 8β.



Παράλληλα προηγείται στην κατάταξη της κατηγορίας νέου αθλητή. Έτσι στην εκκίνηση του 2ου ετάπ, των 164 χλμ., την Τετάρτη (2/1) ο Νοργηβός θα φορά τη λευκή φανέλα και ο Τζωρτζάκης την μπλε. Νικητής στο 1ο ετάπ ήταν ο Αυστραλός, Κάλεμ Έγουαν, περνώντας τη γραμμή τερματισμού έπειτα από 4ώρ.41:42. Ο Saudi Tour θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (5/2).

Relive the final meters of Stage 1 of the 2022 Saudi Tour and the victory of 🇦🇺 @CalebEwan !#SaudiTour | @Lotto_Soudal pic.twitter.com/BVceCH5XoN