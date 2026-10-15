Η Χάιντουκ Σπλιτ υποδέχεται τον Άγιαξ για το Conference League και οι Κροάτες οπαδοί προέβησαν σε ντροπιαστικά συνθήματα.

Μετά από 15 χρόνια, η Χάιντουκ Σπλιτ μετέχει για ξανά σε League Phase/φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κάνοντας πρεμιέρα σε λίγη ώρα υποδεχόμενη τον Άγιαξ για το Conference League.

Ωστόσο, ο ενθουσιασμός των οπαδών της κροατικής ομάδας εκδηλώθηκε με ντροπιαστικό τρόπο, καθώς οι Torcida, που αποτελούν τους οργανωμένους οπαδούς της Χάιντουκ, οι οποίοι εμφάνισαν στην πορεία τους προς το γήπεδο ένα φέρετρο με το όνομα του Άγιαξ, το οποίο σε κάποια φάση πέταξαν στον δρόμο και έσπασαν.

Όλα αυτά, υπό τους ήχους ναζιστικών συνθημάτων, όπως «τσακίστε τους Εβραίους», «σήκω, Αδόλφε», «εμπρός, Ουστάσι» και «Άουσβιτς, Άουσβιτς»! Αναμενόμενα, οι σκηνές αυτές έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας αλγεινή εντύπωση και αμαυρώνοντας μία ιστορική ημέρα για την ομάδα του Μάρκο Λιβάγια.

Torcida uoči europske utakmice Hajduka razbila lijes na kojem je pisalo "Ajax", a zatim su vikali "Gazi Židove". https://t.co/I3GLIhoCXd October 15, 2026