Μεταβίβαση by Novibet ft. Σ. Συλαϊδόπουλος: «Πώς το ποδόσφαιρο μου έσωσε τη ζωή»

Το νέο επεισόδιο της Μεταβίβασης έρχεται στο Gazzetta με τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο ν' ανοίγει την καρδιά του για το πώς έφτασε από το πρόβλημα υγείας στα 26 έφτασε να είναι ο Ελληνας προπονητής με δύο ευρωπαϊκά τρόπαια!

Ο Σωτήρης Συλαϊδοπουλος έχει ήδη δύο ευρωπαϊκούς τίτλους στις πλάτες του. Από μία συζήτηση μαζί του όμως, στη Μεταβίβαση του Gazzetta, αντιλαμβάνεσαι σχεδόν αμέσως ότι έχει μετατοπίσει το βάρος τους μακριά, διατηρώντας μια φιλοσοφία ζωής που φαίνεται να λέει πως είναι καλύτερα να βλέπεις τα πράγματα από μία απόσταση.

Να απολαμβάνεις τη στιγμή ναι, αλλά με τίποτα να μην την αφήνεις να σε παρασύρει. “Το ποδόσφαιρο δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος” μάς είπε προσπαθώντας να μας εξηγήσει γιατί δεν έκανε τίποτα από αυτά που περιμέναμε από εκείνον, χαράζοντας ένα τελείως δικό του μονοπάτι. Όχι τώρα αλλά από πάντα.

Ακόμα και ένας σοβαρός τραυματισμός -που είναι ο χειρότερος εφιάλτης του ποδοσφαιριστή- για τον 26χρονο τότε παίκτη, Σωτήρη, ήταν ένα από τα καλύτερα πράγματα που του έχει συμβεί. Διότι μέσα από αυτόν ανακάλυψε ένα σοβαρό θέμα υγείας που δεν ήξερε ότι είχε. Η ζωή του έδωσε τον χρόνο να το προλάβει και να το ξεπεράσει.

Η πίστη στις ικανότητές του, η αυτοπεποίθηση για τις επιλογές και η διαύγεια στη σκέψη του, τον έχουν ανεβάσει ψηλά πλέον στη λίστα των επιτυχημένων Έλληνων τεχνικών. Κι ας μην υπήρξε στην ελίτ των ποδοσφαιριστών. Άλλωστε όπως έχει πει και ο Μουρίνιο “δεν χρειάζεται να είσαι άλογο για γίνεις καλός αναβάτης”.

Ο Σωτήτης Συλαϊδόπουλος στη Μεταβίβαση: