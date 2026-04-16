Μεταβίβαση by Novibet ft.Θανάσης Κωστούλας: «Δεν πήγαινα να δω τα παιδιά μου στο γήπεδο για να μην λένε “αυτά είναι τα παιδιά του Κωστούλα»

Η συνέντευξη του Θανάση Κωστούλα, στη Μεταβίβαση Powered by Novibet, είναι ένα case study για όλους τους γονείς που κάθονται στις εξέδρες και θρέφουν κρυφές ή και φανερές φιλοδοξίες για τα παιδιά τους.

Εύλογα, θα υπέθετε κάποιος, πως ένας πρώην ποδοσφαιριστής με την καριέρα του Θανάση, όχι μόνο θα ήθελε αλλά θα σχεδίαζε με κάθε τρόπο και μέσο μια ανάλογη -και γιατί όχι καλύτερη;- πορεία για τον Κωνσταντίνο και τον Χαράλαμπο. Ότι θα είχε συνεχείς επαφές με παράγοντες, προπονητές και μάνατζερ, ότι θα βρισκόταν συνεχώς και ανελλιπώς σε όλες τις προπονήσεις και φυσικά στους αγώνες τους.

Όμως, μόνο έτσι δεν ήταν τα πράγματα. Ο μπαμπάς Κωστούλας, τη στιγμή που συνειδητοποίησε πως τα παιδιά του θα προσπαθήσουν να κάνουν την αγάπη τους επάγγελμα όπως εκείνος, απείχε συνειδητά από το ποδοσφαιρικό περιβάλλον τους. Οι παρουσίες του ήταν ελάχιστες και διακριτικές “αν πήγαινα, καθόμουν πίσω πίσω για να μην πάρει κανείς χαμπάρι. Δεν ήθελα να λένε πως ό,τι γίνεται γίνεται επειδή είναι γιοι μου”.

Έχασε στιγμές, συναισθήματα, εικόνες για να μην δώσει αφορμές για κουβέντες. Και φυσικά, τώρα, κοιτώντας πίσω το μετανιώνει “Δεν έπρεπε να αφήσω τον φόβο μου για το τι θα πουν, να με κρατήσει μακριά από τα παιδιά μου”.

Κι αν δεν ήταν ο μπαμπάς Κωστούλας εκεί, τότε ποιος; Ο Θανάσης μέσα από τη “Μεταβίβαση ανατρέπει όλα τα στερεότυπα που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας για τον έως τώρα δρόμο που έχουν χαράξει οι δύο γιοι του: “Η μαμά τράβηξε όλα τα δύσκολα. Όταν ήμουν ποδοσφαιριστής, εκείνη έμεινε σπίτι να μεγαλώσει τα αγόρια. Εκείνη ήταν που μετακόμισε στην Αθήνα μαζί τους όταν αποφασίσαμε να τους δώσουμε την ευκαιρία να δοκιμαστούν σοβαρά στο ποδόσφαιρο. Εκείνη πήγαινε στο γήπεδο”.

Αλλά έχει μια πολύ σημαντικά συμβουλή που θα ήθελε να τους δώσει: Να το απολαύσουν έως το τέρμα, όπως δεν μπόρεσε ποτέ να το απολαύσει εκείνος.

