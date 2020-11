«Είναι μια ιστορική μέρα»: Μήνυμα ελπίδας του Άλμπερτ Μπουρλά στον κόσμο για το εμβόλιο της Pfizer (vid)

Δηλώνοντας υπερήφανος, χαρούμενος και λίγο... ανακουφισμένος, ο Δρ Άλμπερτ Μπουρλά, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, στέλνει μήνυμα ελπίδας σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο Twitter, λίγες ώρες αφότου κατατέθηκε η αίτηση για κατεπείγουσα αδειοδότηση του εμβολίου για τον κορονοϊό!

Αναλυτικά, λέει: «Με μεγάλη υπερηφάνεια και χαρά -και λίγη ανακούφιση- μπορώ να πω ότι το αίτημά μας για κατεπείγουσα αδειοδότηση του εμβολίου μας ενάντια στον κορονοϊό είναι τώρα στα χέρια της FDA (σ.σ. Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ).

Αυτή είναι μια ιστορική μέρα, μια ιστορική μέρα για την επιστήμη και για όλους μας. Χρειάστηκαν μόνο 248 μέρες για να φτάσουμε -από την ημέρα που ανακοινώσαμε τα πλάνα μας να συνεργαστούμε με την BioNTech- στην ημέρα που καταθέσαμε την αίτησή μας.

Λειτουργήσαμε με απίστευτη ταχύτητα στο πρόγραμμα κλινικών δοκιμών μας, από τον σχεδιασμό μέχρι την κατάθεση μιας αίτησης σύμφωνης με το ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ πάντα διατηρούσαμε την προσήλωσή μας στην ασφάλεια.

Τόσα πολλά συνέβησαν για να φτάσουμε εδώ: Πρόοδος στην τεχνολογία, εξαιρετικές συνεργασίες, χιλιάδες θαρραλέοι εθελοντές σε όλο τον κόσμο και φυσικά οι συνάδελφοι με κίνητρο τον σκοπό μας και από τις δύο εταιρείες.

Σήμερα, μπορέσαμε να καταθέσουμε μια πολύ εύρωστη βάση δεδομένων, που πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται -και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά- τα υψηλά κριτήρια της FDA.

Το υποψήφιο εμβόλιό μας έχει επιδείξει αποτελεσματικότητα 95% εναντίον του κορονοϊού χωρίς σοβαρές ανησυχίες κινδύνων μέχρι τώρα. Βεβαίως, το ταξίδι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Επιπλέον της σημερινής κατάθεσης της αίτησης στην FDA, έχουμε ήδη ξεκινήσει παρόμοιες διαδικασίες στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Ευρώπη, την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο και σκοπεύουμε να κάνουμε άμεσα αιτήσεις και σε άλλες ρυθμιστικές Αρχές σε όλο τον κόσμο.

Ανυπομονούμε, επίσης, για τη συζήτηση στην επιτροπή VRBPAC τον Δεκέμβριο, στις ΗΠΑ.

Καταλήγοντας, θα συνεχίσουμε τη δουλειά που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, ώστε να ξεκινήσουμε να μεταφέρουμε το εμβόλιο άμεσα μετά την έγκριση. Με βάση τα τωρινά δεδομένα, αναμένουμε να παράγουμε μέχρι 50.000.000 δόσεις παγκοσμίως το 2020 έως 1,3 δισ. δόσεις μέχρι το τέλος του 2021.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν εθελοντικά στις κλινικές δοκιμές, τους ακαδημαϊκούς συνεργάτες μας και τους ερευνητές μας, αλλά και τους συναδέλφους και συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο που δούλευαν μέρα και νύχτα για να βοηθήσουν στο να σιγουρέψουμε πως η επιστήμη θα νικήσει».

My immense gratitude to everyone who has helped get us to this historic moment. https://t.co/ZZ9YAu7quS

— AlbertBourla (@AlbertBourla) November 20, 2020