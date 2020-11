H ΕΕ υπέγραψε το συμβόλαιο για το εμβόλιο της Pfizer: Κατατέθηκε το αίτημα αδειοδότησης

«Αυτή η 5η συμφωνία είναι άλλο ένα ορόσημο στις προσπάθειές μας να παράσχουμε σε όλους τους πολίτες έναν ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπιστεί η πανδημία», πρόσθεσε η Επίτροπος.

@BioNTech_Group / @pfizer #COVID19 vaccine contract signed. This 5th agreement is another milestone in our efforts to provide all citizens with a safe and effective way out of the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/zoEHdxtwLa

«Υπογράψαμε το πέμπτο συμβόλαιο με παραγωγό εμβολίου, ώστε να εξασφαλίσουμε ένα από τα πιο υποσχόμενα εμβόλια στο μέλλον, για τους Ευρωπαίους», σημείωσε από την πλευρά της η πρόεδρος της Κομισόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Συνολικά έχουμε εξασφαλίσει 1,2 δισ. δόσεις μελλοντικών εμβολίων έως τώρα. Περισσότερες θα ακολουθήσουν. Ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο θα μας βοηθήσει να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή», πρόσθεσε η Φον ντερ Λάιεν.

We have signed our 5th contract with a vaccine producer, to secure one of the most promising future vaccines for Europeans.

Overall, we have secured 1.2 billion doses of future vaccines so far. More will follow.

A safe and effective vaccine can help us return to normal life. https://t.co/jV0fsJXkpS

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 20, 2020