Έχεις 30 δευτερόλεπτα διαθέσιμα; 4 μικρές συνήθειες που θα αλλάξουν τη διάθεσή σου

Από το γέλιο και τις βαθιές αναπνοές μέχρι ένα απλό άγγιγμα, μικρές πρακτικές λίγων δευτερολέπτων μπορούν να βοηθήσουν τη διάθεση και το στρες.

Δεν χρειάζεσαι πάντα μια ολόκληρη ώρα διαλογισμού, ένα μάθημα γιόγκα ή μια μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητά σου για να νιώσεις λίγο καλύτερα. Μερικές φορές αρκούν μόλις 30 δευτερόλεπτα.

Τα τελευταία χρόνια, η φροντίδα του εαυτού έχει συνδεθεί συχνά με χρονοβόρες πρακτικές: πολύωρες συνεδρίες διαλογισμού, απαιτητικές προπονήσεις, παγωμένες βουτιές ή ολόκληρες ρουτίνες ευεξίας που χρειάζονται χρόνο και συνέπεια. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και πολύ σύντομες δραστηριότητες μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη διάθεση, την αίσθηση ευεξίας και τα επίπεδα ενέργειας.

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