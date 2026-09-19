8 πράγματα που κάνουν διαφορετικά όσοι καταφέρνουν να έχουν πάντα χρήματα στην άκρη
Το τέλος του μήνα έρχεται και μαζί του η ίδια σκέψη: «Πού πήγαν όλα τα χρήματα;» Αν οι λογαριασμοί, το ενοίκιο, το σούπερ μάρκετ και τα καθημερινά έξοδα μοιάζουν να καταναλώνουν σχεδόν ολόκληρο τον μισθό, η αποταμίευση μπορεί να φαίνεται περισσότερο σαν πολυτέλεια παρά σαν ρεαλιστικός στόχος.
Κι όμως, η καλή διαχείριση των οικονομικών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το ύψος του εισοδήματος. Φυσικά, όταν οι αποδοχές είναι χαμηλές και το κόστος ζωής υψηλό, τα περιθώρια είναι αντικειμενικά μικρότερα. Υπάρχουν, όμως, κάποιες συνήθειες που βοηθούν να αξιοποιούμε καλύτερα όσα χρήματα έχουμε - και, όπου είναι δυνατό, να δημιουργούμε σταδιακά περισσότερο οικονομικό χώρο.
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