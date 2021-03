Ο λόγος που δεν έστειλε «μήνυμα» η Μέρκελ για την 25η Μαρτίου (vid)

Προκάλεσε αρκετά ερωτήματα και σχολιάστηκε δεόντως, ότι η Άνγκελα Μέρκελ απέφυγε να στείλει «μήνυμα» στην Ελλάδα για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, σε αντίθεση με πολλούς ηγέτες άλλων χωρών.

Τους λόγους για τους οποίους συνέβη αυτό, προσπάθησε να εξηγήσει ο Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα Έρνστ Ράιχελ, ο οποίος μέσω twitter ανέφερε πως επικεφαλής του κράτους είναι ο πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ και όχι η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ.

Όπως εξήγησε ο Γερμανός Πρέσβης, στο twitter: «Ο πρόεδρος συνεχάρη θερμά την Ελλάδα. Εάν η Γερμανία είχε προσκληθεί, εκείνος θα ήταν προσκεκλημένος».

Criticism that Chancellor Merkel did not send a congratulatory message on 25 March is due to an apparent lack of knowledge about diplomatic practice. President Steinmeier, our Head of State, congratulated warmly. Had Germany been invited, he would have been the invitee.

