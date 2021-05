Είκοσι νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας, τα εννιά παιδιά: Ο τραγικός απολογισμός από την εκτόξευση ρουκετών (vids)

Είκοσι παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, μεταξύ των νεκρών είναι και εννιά παιδιά.

Η οργάνωση Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε στο μεταξύ ότι ένας από τους διοικητές της σκοτώθηκε σε αυτούς τους βομβαρδισμούς.Οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 65. Παράλληλα ανακοίνωσε πως εκτοξεύτηκαν πάνω από 100 ρουκέτες συνολικά σήμερα από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ, με τον ισραηλινό στρατό να απαντά με αντίποινα.

Το παλαιστινιακό κίνημα τόνισε ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς το έδαφος του Ισραήλ «σε απάντηση στα εγκλήματά του και στην επιθετικότητά του εναντίον της Ιεράς Πόλης», μετά τις βίαιες συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων και ισραηλινής αστυνομίας, με επίκεντρο την Πλατεία Τεμενών στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ.

Οι σειρήνες πολέμου ήχησαν στην Ιερουσαλήμ το μεσημέρι και λίγα λεπτά μετά το τελεσίγραφο που είχε εκδώσει η Χαμάς, καλώντας το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από δύο σημεία της πόλης, εκτόξευσαν στη συνέχεια μια ρουκέτα.

Ο ισραηλινός στρατός τόνισε πως ένας αντιαρματικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το Ισραήλ, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters ανέφερε πως άκουσε τρεις εκρήξεις στο κεντρικό Ισραήλ, το οποίο “απάντησε”.

Η πορεία των χιλιάδων νέων Ισραηλινών που ήταν προγραμματισμένη για απόψε το βράδυ στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, προκειμένου να γιορταστεί η Ημέρα της πόλης, ματαιώθηκε λόγω των ταραχών που σημειώθηκαν νωρίτερα, ανακοίνωσαν οι οργανωτές.

