Απάντηση με θράσος Ερντογάν σε Μπάιντεν: «Αρμένικες συμμορίες, ανίδεοι από ιστορία οι ΗΠΑ»

Άπαντες ανέμεναν την απάντηση της Τουρκίας στην Αμερική και δη αυτή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έγινε ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία των Αρμενίων.

Ο Τούρκος Πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου, ανέφερε σύμφωνα με την Daily Sabbah, ότι αρμενικές συμμορίες, στις οποίες συμμετείχαν τουλάχιστον 150.000 με 300.000 άτομα διέπραξαν σφαγές σε τουρκικά εδάφη.

LIVE — President Erdoğan in speech after Cabinet meeting: Turkey fully supports the two-state solution for Cyprus that will soon be put forth by Turkish Cypriot President Tatar pic.twitter.com/7mp6B0aFdU

— DAILY SABAH (@DailySabah) April 26, 2021