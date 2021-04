Εμβόλια: Η Johnson & Johnson αρχίζει τις παραδόσεις της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Johnson & Johnson άρχισε σήμερα να παραδίδει το μονοδοσικό εμβόλιο της κατά της Covid-19 στις χώρες της ΕΕ, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εταιρεία.

Η εταιρεία είχε αρχικά σχεδιάσει να αρχίσει τις παραδόσεις στις αρχές Απριλίου, όμως τις καθυστέρησε εξαιτίας θεμάτων στην παραγωγή του εμβολίου.

«Οι πρώτες δόσεις φεύγουν σήμερα από τις αποθήκες για τα κράτη μέλη», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Η Johnson & Johnson αρχίζει σήμερα να στέλνει το εμβόλιο στην ΕΕ. Πολύ καλά νέα», δήλωσε ο Πέτερ Λίζε, ευρωβουλευτής του κόμματος της γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ

Η αμερικανική εταιρεία έχει δεσμευθεί να παραδώσει 55 εκατομμύρια δόσεις στην ΕΕ μέχρι το τέλος Ιουνίου και άλλα 120 εκατομμύρια το τρίτο τρίμηνο, δήλωσε αυτό το μήνα ο επίτροπος Βιομηχανίας της ΕΕ Τιερί Μπρετόν.

«Μέχρι πολύ πρόσφατα, δεν ήταν σαφές αν η υπόσχεση αυτή θα τηρούνταν. Ωστόσο 50 εκατομμύρια δόσεις είναι σίγουρες» για το δεύτερο τρίμηνο, δήλωσε ο Λίζε, επισημαίνοντας πως έλαβε αυτή την πληροφορία από την εταιρεία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συντονίζει τις συνομιλίες με τους κατασκευαστές εμβολίων.

Εκπρόσωπος της Johnson & Johnson επιβεβαίωσε πως η εταιρεία άρχισε σήμερα τις παραδόσεις σε χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, όμως αρνήθηκε να σχολιάσει όσον αφορά τις προμήθειες για τον Απρίλιο και το δεύτερο τρίμηνο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πως προγραμματίζει να παραδώσει το 2021 στην ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία 200 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων.

Σύμφωνα με την Καθημερινή στην Ελλάδα οι πρώτες δόσεις του εμβολίου θα φτάσουν την Τετάρτη 14 Απριλίου. H Ε.Ε. αναμένει συνολικά 55 εκατομμύρια δόσεις του συγκεκριμένου εμβολίου ως τα τέλη Ιουνίου.

Good news today with the beginning of deliveries of the one dose @JNJNews #COVID19 vaccine across This will help speed up access to vaccinations for citizens and ensure that we reach our target of vaccinating 70% of the adult population by the summer.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) April 12, 2021