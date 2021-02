Υπάλληλος λέει πως τον απέλυσαν επειδή έδινε τα περισσεύματα φαγητού σε άστεγους (pic & vid)

Έκανε το καλό και τελικά βρήκε τον... μπελά του. Αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος διαβάζοντας την ιστορία του Bryan Johnston, ο οποίος εργαζόταν σε κατάστημα που πουλούσε donuts.

Ο νεαρός βλέποντας τις ποσότητες φαγητού που πήγαιναν κάθε βράδυ στα σκουπίδια, αποφάσισε να κάνει κάτι, προκειμένου να μην χάνονται.

Έτσι, μόλις τελείωνε την δουλειά του πήγαινε και τα έδινε σε ανθρώπους που το είχαν ανάγκη, όπως είναι οι άστεγοι, αλλά και σε σώματα ασφαλείας, όπως τους πυροσβέστες.

Ανέβαζε μάλιστα και σχετικά video στο TikTok, όμως αυτά τον... έκαψαν, καθώς όπως υποστηρίζει ενημερώθηκαν σχετικά οι υπεύθυνοι της εταιρίας και αυτοί με την σειρά τους, το είπαν στον υπεύθυνο του συγκεκριμένου καταστήματος.

Έτσι, όπως αναφέρει σε ένα από τα τελευταία videos που ανέβασε, απολύθηκε.

@bryanjohnston_

Reply to @meza_melissa_ If u want to support me, links are in bio. I wanted the truth about Dunkin shared, it costed my job :( wont stop making vids

♬ Worship Instrumental - Instrumental - Adrian Jonathan